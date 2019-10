Polícia zatýkala na viacerých miestach Hongkongu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Hongkong 13. októbra (TASR) - Poriadková polícia zatýkala v nedeľu v Hongkongu na viacerých miestach po tom, ako sa niekoľko stoviek demonštrantov zhromaždilo v uliciach, nerešpektujúc nedávny zákaz nosenia tvárových masiek, informovala agentúra DPA.Polícia zatýkala najmenej v štyroch hongkonských štvrtiach po tom, ako demonštranti ignorovali jej varovania, aby opustili miesta, na ktorých nie je povolené zhromažďovať sa. Niektoré zatknutia boli podľa DPA svojvoľné, keď polícia zakročila na miestach, kde sa konali malé protestné akcie. Demonštranti v meste blokovali dopravu, stavali barikády a znemožňovali policajným vozidlám prejazd.Malá skupina postarších občanov začala v sobotu 48-hodinovú okupačnú akciu pred budovou policajného veliteľstva, informovala agentúra Reuters. Títo ľudia pokračovali v tichom proteste aj v nedeľu. Chcú vyjadriť solidaritu s mladými demonštranti, ktorí sú väčšinou študenti, pripomína DPA.Protesty v Hongkongu sa začali 9. júna. Demonštranti pôvodne žiadali správkyňu Hongkongu Carrie Lamovú, aby jej vláda stiahla sporný zákon, ktorý by umožňoval vydávanie osôb podozrivých zo spáchania trestných činov do pevninskej Číny. Stiahnutie tohto zákona oznámila Lamová oficiálne 4. septembra.Demonštrantom to však nestačí a medzičasom požadujú aj Lamovej rezignáciu, nezávislé vyšetrovanie neprimeraného násilia zo strany polície, prepustenie zatknutých osôb, odvolanie obvinenia zo "vzbury", ako aj politické reformy a skutočne slobodné voľby.