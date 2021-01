Polievka – zázračné jedlo zimných mesiacov

Prínosy polievky

Pomáhajú udržať telesnú hmotnosť

Sú zdraviu prospešné

V zime pomáhajú zohriať telo

Sú praktické

Pomôžte si vrecúškovou polievkou

7.1.2021 (Webnoviny.sk) - Zimné mesiace, s prevažujúcim chladným a zachmúreným počasím sú ako stvorené pre konzumáciu zdraviu prospešných jedál. Ak patríte aj vy k ľuďom, ktorí dávajú prednosť prírodným zdrojom minerálov, vitamínov a ďalších výživných látok, pravidelná konzumácia polievok práve v tomto období je pre vás ideálnym riešením.Prvý bonusom polievky je, že našeĽudia totiž vo všeobecnosti pijú málo a tak tekutina prijímaná formou polievky je vítaným a veľmi prospešným doplnkom ostatných tekutín a pomôže tak udržať telo dostatočne hydratované.Platí to vtedy, ak konzumujete polievky s vysokou biologickou a nízkou energetickou hodnotu. Také sú najmä vývary z mäsa alebo zeleninové polievky, ktoré obsahujú suroviny s vysokým obsahom vlákniny. Tým, že polievka zaplní žalúdok, bude vám stačiť menšia porcia hlavného jedla, prípadne si vystačíte iba so zeleninovým šalátom, čo sa môže priaznivo odraziť aj na vašej hmotnosti.Na rozdiel od iných jedál, polievka si pri pomalom varení udržuje v sebe všetky výživné látky, ktoré sa do nej dostávajú počas varenia. Ide najmä o vitamíny, napr. betakarotén, ktorý sa oveľa ľahšie a vo väčšom množstve uvoľňuje z potravín až po ich tepelnom spracovaní a tiež minerály, ktoré majú silné antioxidačné vlastnosti, ako napríklad lykopén v rajčinovej polievke. Polievka s dostatkom zeleniny tiež pomáha udržovať ideálne črevné prostredie.Pobyt na čerstvom a chladnom vzduchu aj počas zimy má blahodarné účinky na ľudské zdravie. V zime však naše telo potrebuje energiu navyše, ktorú vynaloží na zahriatie. Nestačí ho však zohrievať iba zvonku, treba ho zahriať aj zvnútra. Máločo pomôže telo zahriať tak, ako teplá polievka, plná vôní a lahodnej chute.Pri ich príprave viete využiť aj zvyšky potravín v domácnosti. Keď nemáte jednu konkrétnu ingredienciu, nahradíte ju inou. Polievka bude síce chutiť inak, ale s najväčšou pravdepodobnosťou bude rovnako vynikajúca. A o to ide.Samozrejme, nie vždy a nie každý má čas pripraviť si vlastnú polievku. Vtedy neváhajte použiť aj vrecúškovú. O ich obsahu koluje mnoho mýtov. Pravdou však je, že aj tento segment prešiel za ostatné roky veľkými zmenami."V našich vrecúškových polievkach sa snažíme používať čo najviac prírodných prísad," hovorí Jaroslav Žiak, vedúci aplikačnej skupiny v závode Carpathia Prievidza. Tím, ktorý riadi, sa venuje práve vývoju nových receptúr a reformulácii výrobkov za účelom zlepšenia ich nutričného profilu.Výsledkom práce skupiny je, okrem iného, upravená receptúra tamojších vrecúškových polievok tak, že v súčasnosti už neobsahujú žiadne transmastné kyseliny, je v nich menej soli a u viacerých došlo aj k odstráneniu glutamátu sodného. Naopak, polievky z prievidzskej Carpathie už obsahujú viac lahodnej zeleniny, nových a kvalitnejších ingrediencií či byliniek a korenín, vďaka ktorým získali úplne nové, zaujímavé chute.Informačný servis