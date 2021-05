Politici reagujú na odstúpenie Juraja Šeligu z funkcie podpredsedu parlamentu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.5.2021 - Podpredseda Národnej rady SR (NR SR) Gábor Grendel (OĽaNO) označil odstúpenie svojho kolegu Juraja Šeligu (Za ľudí) z funkcie podpredsedu parlamentu za príkladné, čestné a priame. „Kolega Juraj Šeliga porušil protipandemické opatrenia. Uznal, ospravedlnil sa, odstúpil z funkcie. Príkladné. Čestné. Priame," napísal vo svojom profile na sociálnej sieti.Nezaradený poslanec parlamentu a bývalý člen strany Za ľudí Miroslav Kollár si váži, že obaja vyvodili zodpovednosť, ale minulotýždňové stretnutie koaličných poslancov za veľkú chybu. „Stokrát som hovoril, že ak chceme zvládnuť pandémiu, potrebujeme dôveru verejnosti. A tú nezískame, keď my ako politici budeme pandemické opatrenia porušovať," uviedol vo svojom profile na sociálnej sieti.Dôvera verejnosti v politiku a politikov je podľa neho mimoriadne krehká. „Juraj a Jana z nej dnes časť stratili, ale rozhodnutím o prevzatí zodpovednosti za túto chybu a o odstúpení z pozície podpredsedu parlamentu a predsedníčky výboru dali priestor nádeji, že ju raz môžu získať naspäť. Pre kvalitu slovenskej politiky by to bolo dobré," dodal nezaradený poslanec.