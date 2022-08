Politici reagujú na správu o úmrtí kardinála Tomka. Prezidentka vyzdvihla jeho pomoc ľuďom, ktorých prenasledovali komunisti

Prenasledovaný režimom

Prínos pre slovenský národ

Osobnosť duchovného života

Otváral dvere do Vatikánu

8.8.2022 (Webnoviny.sk) - Odchodom kardinála Jozefa Tomka strácame človeka, ktorý vždy pamätal na Slovensko a jeho záujmy, ktorý pomohol množstvu ľudí utekajúcim pred komunistickým režimom, a ktorý nám do posledných chvíľ svojho naplneného života dodával optimizmus a nádej, že všetky krízy zvládneme.Vo svojom profile na sociálnej sieti to v súvislosti s úmrtím kardinála Tomka uviedla na sociálnej sieti prezidentka Zuzana Čaputová . Kardinál Tomko zomrel v pondelok v skorých ranných hodinách vo svojom bydlisku v Ríme vo veku 98 rokov.Prezidentka sa osobne stretla s kardinálom Tomkom v decembri 2020 počas jej návštevy Vatikánu. „Napriek svojmu vysokému veku pôsobil povzbudzujúco a odhodlane. Kardinál Tomko je jedným zo zakladateľov kolégia, ktoré bolo v časoch totality jedným z útočísk pre našich duchovných v Ríme. Aj keď sa po roku 1948 nemohol vrátiť, s domovom udržiaval živý kontakt, aktívne pracoval pre Slovensko a hovoril o ňom vždy s hrdosťou. Úprimnú sústrasť všetkým blízkym. Česť jeho pamiatke," dodala Čaputová.Premiér Eduard Heger (OĽaNO) si pripomenul kardinála Jozefa Tomka na sociálnej sieti. Heger označil svoje stretnutie s kardinálom Tomkom počas svojej marcovej cesty vo Vatikáne za vzácny moment.Zdôraznil, že Tomko sa počas svojho života stal významnou osobnosťou, ktorá vplývala na nielen na slovenské, ale i svetové cirkevné dianie. Za jeho službu mu Heger vyjadril vďaku i uznanie.„Jeho osobnosť je významným prínosom nielen pre slovenský národ, ale aj pre celý duchovný svet," uviedla na sociálnej sieti strana Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO).Ku spomienke na zosnulého kardinála sa pridala aj ďalšia koaličná strana Sme rodina. „Hnutie Sme rodina vyjadruje úprimnú sústrasť rodine a blízkym nášho posledného slovenského kardinála vo Vatikáne kardinálovi Jozefovi Tomkovi. Počas svojho pôsobenia vo Vatikáne sa stal signatárom iniciatívy na vybudovanie Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme – ustanovizne na výchovu kňazského dorastu a zároveň i strediska náboženského a kultúrneho života Slovákov v zahraničí. Ďakujeme za jeho celoživotnú prácu, ktorú zasvätil pomoci ľuďom a vedeniu mladých ľudí na ceste k viere," uviedla na sociálnej sieti strana.Podľa strany Za ľudí Slovensko úmrtím kardinála stráca historickú osobnosť duchovného života. „Bol významnou duchovnou osobnosťou na Slovensku, ale aj v celom svete cez svoje pôsobenie pri Svätej stolici. Ešte aj vo vysokom veku ako emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov otec kardinál Tomko dôstojne zastupoval Slovensko v Ríme. Jeho skutky misijnej práce po celom svete aj slová viery mali veľkú váhu a boli oporou predovšetkým pre veriacich doma na Slovensku. Jeho život bol príkladom viery, pokory a skromnosti a príkladom pre nové generácie duchovných lídrov," informovala strana na sociálnej sieti.Mimoparlamentné Kresťanskodemokratické hnutie vyzdvihlo prínos kardinála Tomka nielen pre Slovensko, ale pre celý svet.„Ďakujeme vám za vašu neúnavnú službu a duchovné sprevádzanie. Vaša múdrosť a ekumenický prínos pri zbližovaní cirkví i národov zanechala dôležitý odkaz, ako sa má spoločnosť spájať a nie rozdeľovať," uviedlo hnutie. Ku kondolenciám sa pridal aj líder strany Hlas – sociálna demokracia Peter Pellegrini „Patril medzi najvýznamnejších predstaviteľov slovenskej cirkvi vo Vatikáne, kde svojou múdrosťou a rešpektom otváral dvere predstaviteľom Slovenskej republiky na stretnutia u Svätého Otca. Ľudia ako on, spájajúci národ, ktorý je dnes rozvadený a rozhašterený, budú chýbať. Česť jeho pamiatke," uviedol Pellegrini.