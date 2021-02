Politici vyjadrujú úprimnú sústrasť rodine Petráka, Matovič ho mal rád a Kollárovi bude chýbať

aktualizované 21. februára 11:14



21.2.2021 (Webnoviny.sk) -Ministri aj poslanci Národnej rady SR (NR SR) vyjadrujú úprimnú sústrasť rodine poslanca za stranu Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) Ľubomíra Petráka. Zomrel vo veku 59 rokov.Premiér Igor Matovič (OĽaNO) vo svojom profile na sociálnej sieti napísal, že mal poslanca Ľubomíra Petráka (Smer-SD) rád.„Považoval som ho de facto za omyl v Smere a veľakrát som mu to aj povedal. O život ho pripravil zabiják, ktorý jeho kolegovia bez rúšok na námestiach 17. novembra podlo spochybňovali. Odpočívaj v pokoji," doplnil predseda vlády.Správa o úmrtí poslanca Národnej rady SR (NR SR) Ľubomíra Petráka (Smer-SD) predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina) ľudsky zasiahla, vyjadruje úprimnú sústrasť celej jeho rodine, pozostalým a blízkym. Uviedol to vo svojom profile na sociálnej sieti.„Chcel by som taktiež vyjadriť vďaku za jeho prácu, ktorú urobil ako dlhoročný poslanec parlamentu a bývalý predseda výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Bol to výnimočný človek, odborník, ktorý sa, žiaľ, stal ďalšou obeťou zákernej choroby. Myslím, že môžem povedať za všetkých kolegov poslancov, že nám bude nielen odborne, ale aj ľudsky veľmi chýbať," doplnil šéf parlamentu.Ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) vo svojom profile na sociálnej sieti uviedla, že počas jej pôsobenia v opozícii viedol parlamentný výbor pre vzdelávanie, ktorého bola členkou.„Napriek tomu, že sme na niektoré otázky mali diametrálne odlišné názory, bol to človek kultivovaného dialógu, človek, ktorý vedel preukázať rešpekt aj kolegom v opozícii, človek ktorý počúval, skrátka politik, s ktorým si viete predstaviť konštruktívnu spoluprácu napriek tomu, že stojíte na opačných brehoch politického spektra. Mali sme dlhé rozhovory o vzdelávaní, ale aj o komunálnej politike, kde sa vedel ako starosta zriecť svojho platu, aby pre jeho obec ostalo viac," doplnila Remišová.Šéf rezortu školstva Branislav Gröhling (SaS) s ním rovnako pôsobil v školskom parlamentnom výbore.„Hoci on bol zo strany Smer-SD a ja zo SaS, vždy sme mali korektný vzťah, povedal by som, že dokonca kamarátsky. Keďže býval šéfom školského výboru, stretávali sme sa v politických diskusiách. Debaty s nim som mal veľmi rad. Ako politickí oponenti sme sa vždy vedeli navzájom podpichnúť, vedeli sme trochu do seba ´vyrývať´, ale vždy to bolo s nadhľadom, úsmevom a bez nenávisti," napísal Gröhling. Vážil si na ňom, že napriek niektorým odlišným názorom dokázali spolu komunikovať slušne a vecne.Predseda parlamentného výboru pre vzdelávanie Richard Vašečka (OĽaNO) uviedol, že napriek tomu, že boli z opačných strán politického spektra, vychádzali a spolupracovali veľmi dobre.„Vážil som si ho, aj jeho seriózny prístup a dlhoročné skúsenosti. Bude nám chýbať," doplnil. Podľa bývalého ministra práce a straníckeho kolegu zo Smeru-SD Jána Richtera bol Petrák poctivý a pracovitý kolega a vzorný otec rodiny.„Ľubo Petrák bol môj 30-ročný politický kolega a osobný priateľ. Každý, kto ho bližšie poznal, musí za ním smútiť. Ľubo, odpočívaj v pokoji," napísal predseda Smeru-SD Robert Fico.Predsedníčka výboru pre zdravotníctvo Jana Bittó Cigániková vyzdvihla, že k nej nikdy nebol neslušný, mal vždy dobrú náladu a bol veľmi energický. Často vtipkoval, dalo sa s ním normálne baviť o akejkoľvek téme bez toho, aby začal oponenta urážať.„Správa o jeho smrti sa ma dotkla. Veď mal len 59 rokov, bol plný života, bol to kolega. Myslím na jeho rodinu a priateľov. Myslím na neho, čím si musel prejsť. Je mi to veľmi ľúto," dodala.Podľa podpredsedu parlamentu Juraja Šeligu (Za ľudí) patril Petrák medzi najkonštruktívnejších poslancov opozície. „Nehovoriac o tom, že nikdy nebol osobný alebo útočný, vždy používal argumenty a aj keď s ním človek nesúhlasil, jeho vystupovanie si zasluhovalo rešpekt," napísal na sociálnej sieti.Primátorky a primátori členských miest Únie miest Slovenska (ÚMS) vyjadrili ľútosť nad úmrtím poslanca NR SR a starostu obce Hurbanova Ves Ľubomíra Petráka (Smer-SD), ktorého poznali ako kultivovaného človeka. Ako uviedla hovorkyňa ÚMS Daniela Piršelová, vnímali ho ako zodpovedného, starostlivého zástupcu obce, ktorej slúžil.