Politická budúcnosť Francúzska je nejasná, voľby prekvapujúco vyhrala ľavica

aktualizované 8. júla, 7:33



Väčšinu nemá nikto

Voľba ľudu bude rešpektovaná

8.7.2024 (SITA.sk) -Konečné výsledky predčasných parlamentných volieb vo Francúzsku potvrdili prekvapivé víťazstvo ľavicových strán.Ľavicová koalícia Nový ľudový front získala najviac kresiel v dolnej komore parlamentu, čo bude viac ako 180.Centristická aliancia Spolu francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona je na druhom mieste s viac ako 160 kreslami.Krajne pravicové Národné združenie, ktoré viedlo v prvom kole hlasovania, skončilo tretie so 143 mandátmi.Hoci sa ostatným stranám podarilo zabrániť radikálnej pravici, aby nemala väčšinu v parlamente, teraz ju však nemá nikto. To môže do krajiny, ktorá nemá v modernej histórii tradíciu koaličných vlád, priniesť politickú paralýzu.Politické nepokoje by mohli otriasť trhmi a francúzskou ekonomikou, druhou najväčšou v Európskej únii, a mať ďalekosiahle dôsledky pre vojnu na Ukrajine, globálnu diplomaciu a hospodársku stabilitu Európy.Úrad francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona v nedeľu večer oznámil, že hlava štátu „počká, kým sa zorganizuje nové Národné zhromaždenie" a až potom urobí rozhodnutia o novej vláde.Macron čelí perspektíve, že bude krajinu viesť spoločne s premiérom, ktorý bude odmietať väčšinu jeho politiky. Premiér Gabriel Attal avizoval, že odstúpi z funkcie. Kto by mohol viesť novú vládu je nejasné. Najprominentnejší líder ľavicovej koalície je kontroverzný Jean-Luc Mélenchon z krajne ľavicovej strany Nepoddajné Francúzsko.Dolná komora francúzskeho parlamentu má po predčasných voľbách naplánované prvé plenárne zasadanie 18. júla. Vyhlásenie prezidentského úradu konštatuje, že Macron zabezpečí, že „suverénna voľba francúzskeho ľudu bude rešpektovaná“.