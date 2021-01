Politická kríza v Taliansku je zažehnaná, senát vyslovil dôveru Conteho vláde

Renzi aj so stranou vystúpili z vlády

Conte chce ďalej bojovať proti pandémii

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.1.2021 (Webnoviny.sk) - Taliansky premiér Giuseppe Conte počas súčasnej politickej krízy na Apeninskom polostrove zažehnal stratu moci. Po tom, ako niekdajší predseda vlády Matteo Renzi pred niekoľkými dňami so svojou stranou vystúpil z koalície, stála talianska vláda na pokraji konca. Senát však napokon Conteho kabinetu vyslovil dôveru.Tesné hlasovanie sa skončilo výsledkom 156:140, pričom 16 zákonodarcov sa zdržalo. Contemu sa však nepodarilo získať absolútnu väčšinu, na ktorú bolo potrebných 161 hlasov.Renzi minulý týždeň stiahol svojich ministrov z talianskej vlády, pretože sa mu nepáči, akým spôsobom Conte narába s prostriedkami EÚ určenými na obnovu štátu v súvislosti s pandémiou koronavírusu.„Taliansko premárňuje svoju najväčšiu príležitosť od Marshallovho plánu,“ vyhlásil Renzi a Conteho obvinil z toho, že sa viac zaoberá rozdeľovaním vládnych postov.Ak by Conte nezískal potrebnú podporu, musel by rezignovať. Po hlasovaní skonštatoval, že má v úmysle pokračovať v boji proti pandémii a hospodárskej recesii.Zároveň chce podporovať očkovaciu kampaň proti ochoreniu COVID-19. „Taliansko už nesmie stratiť ani minútu,“ uviedol Conte na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter.