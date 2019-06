Politická situácia v Moldavsku sa po týždňoch neistoty stabilizovala

Maia Sanduová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kišiňov/Luxemburg 17. júna (TASR) - Európsky komisár pre susedskú politiku a rokovania o rozšírení Johannes Hahn privítalv Moldavsku a ocenil opatrenia smerujúce k realizácii reforiem, ktoré vláda premiérky Maie Sanduovej už prijala.Hahn v pondelok po príchode na rokovanie ministrov zahraničných vecí 28 krajín EÚ do Luxemburska uviedol, že tento týždeň odcestuje do Kišiňova a bude tam rokovať s novou vládou.Hahn súčasne informoval, že Európska únia a Rusko sa zhodujú v hodnotení situácie v Moldavsku.Situácia v Moldavsku bola komplikovaná od februárových parlamentných volieb. Koalíciu v parlamente a vládu sa totiž podarilo vytvoriť až 8. júna, keď sa proruská Socialistická strana Moldavska (PSRM) podporovaná prezidentom Igorom Dodonom dohodla s proeurópskym blokom ACUM, že vystúpia proti Demokratickej strane Moldavska (PDM), ktorá ovládala predchádzajúci parlament i vládu.Následne sa však PDM obrátila na ústavný súd, ktorý vytvorenie koalície a kabinetu označil za protizákonné. Súd dal potom úradujúcemu premiérovi Pavlovi Filipovi (PDM) právomoc podpísať namiesto prezidenta Dodona výnos o rozpustení parlamentu a vypísaní predčasných parlamentných volieb.Samotný Dodon to označil za pokus o uzurpovanie si moci a minulý utorok zrušil výnos o rozpustení parlamentu a vypísaní predčasných volieb, ktorý predtým v nedeľu podpísal Filip.Tieto kroky viedli v Moldavsku de facto k dvojvládiu, ktoré ukončila bývalá vláda vedená PDM, za ktorou je oligarcha Vlad Plahotniuc, až v noci na sobotu, keď súhlasila, že moc odovzdá vláde Maie Sanduovej.Následne moldavský ústavný súd v sobotu na svojej mimoriadnej schôdzi, ktorá trvala niečo viac ako päť minút, zrušil všetky svoje rozhodnutia vedúce k dvojvládiu. Vo svojom vyhlásení súd uviedol, že bol vystavený nátlaku a nemal možnosť slobodne sa rozhodovať.Premiérka Maia Sanduová vzápätí vo vyhlásení zverejnenom na Facebooku žiadala odstúpenie členov ústavného súdu, pretože od 7. do 9. júna prijal niekoľko rozhodnutí, ktoré vyvolali v krajine politickú krízu.píše sa v premiérkinom vyhlásení.V sobotu sa uskutočnilo aj prvé rokovanie vlády, po ktorom premiérka a prezident Dodon uviedli do úradu nových ministrov.Agentúra Interfax informovala, že mnohí politici a podnikatelia spájaní s PDM opustili Moldavsko ešte minulý piatok večer.V sobotu PDM potvrdila, že jej líder, oligarcha Vlad Plahotniuc, odcestoval do Švajčiarska - údajne na návštevu príbuzných. PDM poznamenala, že jeho pobyt v zahraničí by mal trvať len niekoľko dní.