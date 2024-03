Politická strana Fórum podporí v druhom kole prezidentských volieb Korčoka, Fico nesmie získať absolútnu moc

Fico nemôže získať absolútnu moc

Vyštvali z krajiny Hedvigu Malinovú

27.3.2024 (SITA.sk) - Politická strana Fórum (predtým Maďarské fórum) podporí v druhom kole prezidentských volieb občianskeho kandidáta Ivana Korčoka . Voči obom kandidátom – Korčokovi a predsedovi parlamentu Petrovi Pellegrinimu Hlas-SD ) má však určité výhrady.Politický subjekt, ktorý vedie exminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Zsolt Simon, tvrdí, že premiér Robert Fico by nemal získať absolútnu moc v krajine. Dodáva, že ako zodpovední politici a predstavitelia voličov maďarskej národnosti nemôžu ostať ticho, keď ide o budúcnosť krajiny.„Považujeme za správne zaujať jasný postoj a povedať, že záujmom maďarskej komunity je, aby Slovensko bolo demokratickým právnym štátom, ktorý je jasne ukotvený vo vyspelej západnej civilizácii. Preto chceme vyzvať voličov, aby 6. apríla prišli k prezidentským voľbám a zabránili, aby Fico získal absolútnu moc, menil našu zahranično-politickú orientáciu a demontoval demokratický právny štát," uviedla Fórum na sociálnej sieti.Súčasne tvrdí, že Maďari nemôžu zabudnúť na odvetný zákon zakazujúci dvojité občianstvo i to, že Fico a ďalší vládni predstavitelia vrátane Pellegriniho boli tí, ktorí vyštvali z krajiny Hedvigu Malinovú Podľa Simona koná proti záujmom maďarskej komunity každý, kto priamo alebo nepriamo pomáha Ficovi.„Spojenie sa s Ficom je ako dohoda s čertom – cesta vedie iba do pekla. Sme presvedčení, že z ponuky kandidátov v druhom kole je Ivan Korčok väčšou garanciou na zachovanie demokratického právneho štátu a našej zahranično-politickej orientácie," povedal.