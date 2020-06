Politická zákernosť alebo Remišovej neschopnosť, smeráci podali pre kauzu NASES trestné oznámenie

Informáciu si mohla zistiť z piatich zdrojov

Policajti Národnej kriminálnej agentúry zadržali začiatkom júna pri akcii v NASES štyri osoby. Podľa medializovaných informácií mala polícia totiž podozrenie, že štátna počítačová sieť Govnet bola celá odpočúvaná prostredníctvom zariadení, ktoré pri akcii skonfiškovali.



Štvoricu zadržaných však policajti následne prepustili bez obvinenia. Podľa niektorých opozičných predstaviteľov mohla práve policajná akcia viesť k ohrozeniu bezpečnosti, keďže zaistené zariadenia mohli slúžiť na ochranu vládnej siete.



Podpredsedníčka vlády pre investície a informatizáciu Veronika Remišová však trvá na tom, že polícia vychádzala z relevantných informácií. V tomto duchu sa minulý týždeň vyjadril aj dozorový prokurátor prípadu.



Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) v tejto súvislosti potvrdil, že Vojenské spravodajstvo bolo v minulosti požiadané o audit vnútornej bezpečnosti štátnych inštitúcií.



24.6.2020 - V súvislosti s policajnou raziou, pri ktorej boli začiatkom júna zhabané zariadenia, ktoré mali byť pripojené k vládnej komunikačnej sieti Govnet, majú opoziční poslanci podozrenie na spáchanie viacerých trestných činov. Z tohto dôvodu v stredu podali na Generálnu prokuratúru SR trestné oznámenie na neznámeho páchateľa.Ako uviedol poslanec Richard Raši (Smer-SD) na stredajšej tlačovej konferencii, opozícia sa domnieva, že mohlo dôjsť k trestnému činu vyzradenia utajovanej skutočnosti, šíreniu poplašnej správy a tiež k zneužitiu právomoci verejného činiteľa.„Vládna sieť Govnet je denne vystavovaná kybernetickým útokom s vicepremiérka (Veronika Remišová - Za ľudí, pozn. SITA) povie v priamom prenose širokej verejnosti, že boli deinštalované určité zariadenia, ktoré túto sieť mali chrániť, eventuálne mali tieto útoky indentifikovať,“ povedal Raši.V tomto prípade podľa neho ide buď o „politickú zákernosť a zneužitie polície“ alebo o „absolútnu neschopnosť“ zo strany Veroniky Remišovej. Tá si totiž podľa neho informácie o legálnosti nainštalovaných zariadení mohla zistiť z minimálne piatich zdrojov.„Mohla si to zistiť u šéfa kybernetickej bezpečnosti na jej úrade, mohla si to zistiť u vládnej jednotky kybernetickej bezpečnosti, informáciu si mohla zistiť u vedenia Národnej agentúre pre sieťové a elektronické služby (NASES) či u svojho kolegu ministra obrany, pod ktorého jedna z tajných služieb spadá, mohla si ju zistiť aj priamo od premiéra, ktorý je šéf bezpečnostnej rady,“ povedal Raši.Opozičný poslanec pripomenul, že v roku 2019 došlo ku kybernetickému útoku na ministerstvo zahraničia, na základe čoho prijala bezpečnostná rada rozhodnutie, že tajné služby majú podniknúť kroky na ochranu Govnetu. Spravodajské služby následne opatrenia vykonali v utajenom režime.„Kvôli vyjadreniam pani vicepremiérky a ďalších členov vlády mohlo dôjsť k porušeniu zákona o kybernetickej bezpečnosti,“ vyhlásil Raši.Rašiho kolega Erik Tomáš (Smer-SD) v tejto súvislosti uviedol, že fakt, že zariadenia boli na sieť inštalované oficiálne vyplynuli aj z jeho komunikácie so šéfom Slovenskej infromačnej služby (SIS) Vladimírom Pčolinským.Na základe Remišovej „unáhleného alebo amatérskeho“ konania však boli podľa neho odstránené. „A tým pádom je v súčasnosti táto sieť menej chránená,“ dodal Tomáš.Remišovej úrad však trvá na tom, že v tomto prípade postupovali v súlade so zákonom. "Podozrenia vo veci potvrdil aj prokurátor špeciálnej prokuratúry, ktorý uviedol, že na základe informácií získaných aj vlastnou činnosťou Policajného zboru existovali konkrétne skutočnosti, ktoré vzbudzujú pochybnosti o tom, či zariadenia nájdené v rámci prehliadok priestorov NASES-u boli nainštalované v súlade so zákonom a predovšetkým, či bolo ich použitie v súlade so zákonom," uvádza sa v stanovisku Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.Úrad zároveň dúfa, že, trestné oznámenie nie je súčasťou tlaku finančných skupín na to, aby staré praktiky v informatizácii pokračovali naďalej."Štát musí totiž platiť firmám aj vo vlastníctve ľudí jednej z najväčších finančných skupín na Slovensku milióny eur za správu a prevádzku siete Govnet, čo chce Veronika Remišová zmeniť," dodal úrad vicepremiérky.