Politické napätie v koalícii oživuje šance na predčasné voľby, Slováci si môžu na ne staviť

25.10.2024 (SITA.sk) - Tipsport SK prišiel s možnosťou staviť si na to, či sa v roku 2025 uskutočnia predčasné parlamentné voľby . Vedúci bookmakerov a špecialista na politické stávky Pavol Boško je názoru, že vzhľadom na spory medzi poslancami zvolenými za Slovenskú národnú stranu , ako aj na pomerne krehkú väčšinu vládnej koalícii je aktuálne hovoriť o jej ďalšej životaschopnosti.„Prirodzene sa natíska otázka, aká je šanca na skrátenie volebného obdobia a predčasné voľby,“ uviedol Boško.Tipsport však ďalej podotkol, že voliči vládnej koalície nemusia mať veľké obavy, pretože aktuálny kurz na možnosť „áno“, a teda to, že sa predčasné voľby v roku 2025 uskutočnia je 5,78:1. Na možnosť „nie, a teda, že sa neuskutočnia je kurz 1,08:1. Bookmakeri teda nepredpokladajú, že by sa v nasledujúcom roku predčasné voľby uskutočnili.„Stále je to veľmi nepravdepodobné, ale osamostatnením sa poslanca Rudolfa Huliaka a jeho ďalších kolegov sa táto šanca, samozrejme, zvyšuje,“ doplnil Boško s tým, že cesta k predčasným voľbám je na Slovensku veľmi komplikovaná.„Vyžaduje konsenzus zo strany parlamentných strán, čo aktuálne nie je veľmi reálne. Ale situácia v politike sa môže veľmi rýchlo zmeniť,“ uzavrel.