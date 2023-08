Politické strany majú zázračne pred voľbami riešenia, vláda však musela stopnúť pomoc samosprávam

Výdavky v hodnote jednej miliardy

Zatiaľ neľutuje prijatie funkcie

5.8.2023 (SITA.sk) - Úradnícka vláda musela stopnúť všetky pomoci, ktoré neboli vykonané pre zabezpečenie schválených opatrení od poslancov Národnej rady SR . V diskusnej relácii Sobotné dialógy verejnoprávnej televízie RTVS predseda úradníckej vlády Ľudovít Ódor pripustil, že samosprávy nemusia dostať žiadne peniaze. Zároveň však urobí všetko pre to, aby mestám a obciam pomohli, pretože chápe, že sú v rovnakej situácii ako vláda.„Parlament svojím rozhodnutím zobral samosprávam zhruba 700 miliónov eur z rozpočtov cez daňový bonus. Sme na jednej lodi, keďže musíme riešiť situáciu, ktorú spôsobil niekto iný," tvrdí Ódor.Bývalý premiér Eduard Heger Demokrati ) pred časom uviedol, že peniaze pre samosprávy nachystal. Zároveň vyzval úradnícku vládu, aby ich mestám a obciam vyplatila. Ódor na margo toho uviedol, že keď Heger chystal peniaze pre samosprávy, ešte neboli schválené najnovšie opatrenia Národnou radou SR.„Máme tu výdavky v hodnote jednej miliardy eur navyše. Bolo by od nás nezodpovedné prisľúbiť niečo, keď nevieme naisto, či na to budeme mať peniaze," povedal premiér.Predseda úradníckej vlády ďalej uviedol, že zatiaľ neľutuje prijatie funkcie premiéra. Ako sám povedal v diskusnej relácii Sobotné dialógy, neočakával, že budú vládnuť bez akýchkoľvek problémov, ale boli na ne nachystaní.„Neprekvapilo nás ani to, že v predvolebnom období sa každý deň koná tlačová konferencia s témou, čo by sme mali robiť. Tie isté politické strany, ktoré vládli desať, päť alebo tri roky doteraz, mnohé veci neriešili, ale zrazu zázračne pred parlamentnými voľbami majú riešenia," tvrdí Ódor. Zároveň je veľmi rád, že strany riešenia majú a verí, že im taký prístup vydrží aj po voľbách.