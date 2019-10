Politickí lídri v EP odporučili odklad brexitu do 31. januára 2020

David Sassoli. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel/Štrasburg 24. októbra (TASR) - Konferencia predsedov Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok uviedla, že po preskúmaní súčasného stavu situácie spojenej s odchodom Spojeného kráľovstva z Európskej únie zaslala písomnú výzvu predsedovi Európskej rady Donaldovi Tuskovi, aby odporučil odklad brexitu do 31. januára 2020.Konferencia predsedov EP, ktorá je zložená z predsedu tejto inštitúcie Davida Sassoliho a šéfov politických skupín, upozornila, že aj naďalej zastáva názor, že postup vedúci k udeleniu súhlasu v súvislosti s revidovanou dohodou o brexite nie je len formalita, ale musí tomu predchádzať dôkladná a vyčerpávajúca kontrola textuzdôraznil Sassoli v liste Tuskovi.Sassoli a lídri politických skupín v EP tiež upozornili na skutočnosť, že vzhľadom na čas, ktorý si táto práca vyžaduje, Európska rada by mala prijať žiadosť britského premiéra Borisa Johnsona z 19. októbra 2019 o predĺženie obdobia potrebného pre odchod z EÚ do 31. januára 2020. Zároveň naznačili, že existuje možnosť, že by sa táto lehota mohla skončiť skôr, ako v uvedenom dátume, ak sa podarí ukončiť ratifikačné a schvaľovacie konanie v britskom parlamente ako aj v Európskom parlamente, pričom stále platí, že EP začne s týmto konaním až po ratifikácii dohody o brexite britskými poslancami.