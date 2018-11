Politico: Fidesz by aj vo voľbách do EP získal dvojtretinovú väčšinu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 19. novembra (TASR) - Maďarský vládny blok Fidesz-KDNP by v budúcoročných voľbách do Európskeho parlamentu (EP) mohol získať 14-15 poslaneckých mandátov, kým teraz má obsadených 12 poslaneckých kresiel. Tým by sa mohol stať druhou najúspešnejšou stranou v Európskej únii, konštatoval v pondelok spravodajský server Origo.hu odvolávajúc sa na aktuálny odhad, ktorý zverejnil európsky týždenník Politico.Podľa uvedeného odhadu z 12. novembra by mal Fidesz-KDNP získať 54,2 percenta hlasov maďarských voličov, opozičný Jobbik 15,8 percenta, Maďarská socialistická strana (MSZP) 9,65 percenta a Demokratická koalícia (DK) 7,57 percenta. Volebná účasť by mala byť 28,97-percentná, rovnaká ako v roku 2014.Fidesz-KDNP by tak získal v EP 14 mandátov, Jobbik by obsadil štyri poslanecké kreslá, MSZP by mal dvoch a DK jedného poslanca. Podľa Origo.hu by Fidesz-KDNP získal opäť dvojtretinovú väčšinu, pretože z 21 poslaneckých miest v EP by získal 14.Odhad Politica z 2. novembra bol pre maďarský vládny blok ešte priaznivejší - mal by podľa neho získať 15 kresiel, zatiaľ čo Jobbik tri, MSZP dve a DK jedno.V súčasnosti má Fidesz-KDNP 12 europoslancov, Jobbik troch, MSZP a DK po dvoch, Spolu (Együtt) a LMP po jednom.Lepší výsledok v EP než Fidesz-KDNP odhaduje Politico s podielom hlasov voličov 62,06 percenta iba v prípade maltskej Strany práce.