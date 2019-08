Politika Iľju Jašina zadržali štvrtýkrát v priebehu jedného mesiaca

Iľja Jašin, archívna foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 20. augusta (TASR) - Za vyzývanie na účasť na nepovolenej demonštrácii, ktorá sa konala 18. júla na námestí Trubnaja ploščaď v Moskve, poslal súd na desať dní do väzenia opozičného politika Iľju Jašina. Za posledný mesiac bol tento kritik Kremľa uväznený už po štvrtý raz. V utorok o tom informovali agentúra Interfax a spravodajský portál Meduza.uviedla pre Interfax hovorkyňa okresného súdu v Moskve Xenija Alexejevová.Opozičného politika zadržala polícia ešte 27. júla, tesne pred protestom proti vylúčeniu niektorých opozičných kandidátov z volieb do Moskovskej mestskej dumy, počas ktorého bolo zadržaných 317 demonštrantov.Jašin bol jedným z viacerých opozičných predstaviteľov, vylúčených z blížiacich sa komunálnych volieb v Moskve. Tento krok úradov vyvolal mesiac trvajúce protesty v ruskom hlavnom meste.Ruská opozícia zorganizovala tento mesiac v Moskve niekoľko obrovských protestov a žiadala slobodné voľby.Tieto zhromaždenia boli najväčšie od masových protestov z roku 2011 proti návratu prezidenta Vladimira Putina do Kremľa po tom, ako si medzitým odslúžil funkčné obdobie v úrade premiéra.Polícia tvrdo zasahuje proti demonštráciám, kde účastníci protestujú proti širším problémom, ako je pokles životnej úrovne v krajine a stagnujúca ekonomika.Komunálne voľby v Moskve boli až do minulého mesiaca druhoradou udalosťou v ruskom politickom kalendári. Avšak nespokojnosť vykypela, keď volebné úrady odmietli zaregistrovať rôznych opozičných kandidátov za údajné porušenia zákona vrátane falšovania podpisov.