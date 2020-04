Politizácia justície, reaguje Združenie sudcov Slovenska na zmeny v zákone o súdnej rade

aktualizované 7. apríla, 16:31



Expresne rýchla personálna zmena

Reakcia ministerky Kolíkovej

7.4.2020 (Webnoviny.sk) -Zmeny v zákone o súdnej rade, ktoré boli prijaté v skrátenom legislatívnom konaní, sú politizáciou justície. Po zasadnutí celorepublikovej rady to v stanovisku uviedlo Združenie sudcov Slovenska (ZSS).Podľa združenia je problematický najmä nový článok v zákone, ktorý hovorí, že predsedu súdnej rady je možné odvolať aj v prípade ohrozenia dobrého mena justície.V tejto oblasti sa však nerozširovali možnosti ministra spravodlivosti. Šéfa rady je možné odvolať iba na pôde najvyššieho orgánu sudcovskej samosprávy.„Zmeny zákona o úprave postavenia predsedu súdnej rady v rámci skráteného legislatívneho konania bez predchádzajúceho prerokovania so sudcovským zborom považujeme za neprípustnú politizáciu justície. Právna neurčitosť pojmu ‚jeho zotrvaním vo funkcii môže byť vážne ohrozená dôveryhodnosť alebo dobrá povesť súdnictva‘ umožňuje svojvoľné a diskriminačné uplatňovanie pri odvolávaní najvyššieho predstaviteľa ústavného orgánu súdnej moci, a preto protestujeme proti schválenej zmene zákona o Súdnej rade SR,“ uvádza ZSS.Podľa združenia ide o zneužívanie pandémie koronavírusu. „Účelové zneužitie šírenia pandémie na úpravu absolútne nesúvisiaceho právneho postavenia predsedu súdnej rady preukazuje neakceptovateľný politický zámer súčasnej vládnej koalície na expresne rýchlu personálnu zmenu v ústavnom orgáne nezávislej súdnej moci,“ dodávajú v stanovisku. ZSS preto žiada poslancov Národnej rady SR, prípadne prezidentku SR, aby predložili návrh ústavnému súdu o vyslovení nesúladu uvedeného ustanovenia zákona o Súdnej rade SR s Ústavou SR.Šéfku rezortu spravodlivosti Máriu Kolíkovú (Za ľudí) námietky združenia prekvapili. Pripomína, že nové právomoci môže využiť iba súdna rada.„Je pre mňa prekvapivé vyhlásenie Združenia sudcov Slovenska k novému dôvodu na odvolanie predsedu súdnej rady, ktoré môže uplatniť len samotná súdna rada. Tento dôvod plne kopíruje dôvod na pozastavenie výkonu funkcie sudcu, s ktorým ZSS, ako sa javí, problém nemá,“ uviedla v reakcii.Ministerka pripomína, že v prípade predsedu súdnej rady ide o kľúčový post a dôvody sú rovnaké ako v prípade sudcov. „Ak stačí daný dôvod na pozastavenie výkonu funkcie sudcu, malo by to byť zjavne dostatočné aj na odvolanie ‚len‘ z pozície predsedu súdnej rady, ktorý je kľúčový ako osoba pre navrátenie dôveryhodnosti pre justíciu vôbec,“ doplnila.