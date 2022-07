Politológ: Ak SaS odíde z koalície, menšinová vláda Eduarda Hegera by bola odkázaná na podporu kotlebovcov

SaS nebude garantom menšinovej vlády

Odchod Matoviča z vlády

5.7.2022 (Webnoviny.sk) - Po prípadnom odchode Slobody a Solidarity (SaS) z vlády by sa táto strana nezaviazala k udržaniu menšinového kabinetu premiéra Eduarda Hegera (OLaNO).Pre agentúru SITA to povedal politológ Juraj Marušiak pri komentovaní jedného zo scenárov ďalšieho vývoja v koalícii v súvislostí s napätím, ktoré vládne medzi stranou SaS Richarda Sulíka a vládnym hnutím Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igora Matoviča Marušiak uviedol, že šance na prípadnú menšinovú vláda závisia od toho, ako by si takáto vláda dokázala zabezpečiť podporu nekoaličných poslancov v parlamente.„Predpokladám, že SaS by negarantovala udržanie menšinovej vlády. Bola to by to pre nich strela do nohy, pokiaľ by odišli z vlády len preto, aby ju mohli v menšinovej pozícii ďalej podporovať. Vláda by sa musela opierať o kotlebovcov. Existuje teoretická šanca, že by si teda vláda mohla predĺžiť život,“ zhodnotil politológ.Poznamenal však, že by vo zvyšku koalície museli zrejme počítať s odporom časti poslancov OĽaNO, ako to naznačil poslanec Kristián Čekovský „Nedá sa vylúčiť, že aj niektorí poslanci strany Za ľudí alebo tí, ktorí ešte podporujú vládu, aj keď opustili klub OĽaNO, by svoje rozhodnutie prehodnotili. Takže tá stabilita vlády by bola ohrozená a bolo by otázkou času, kedy by sa takáto vláda zrútila,“ priblížil Marušiak.Podľa neho skôr ako menšinový kabinet sú pravdepodobnejšie predčasné voľby. „Skôr to vidím takto, aj keď na Slovensku sa predvídať nedá nič. Takáto menšinová vláda by stratila aj svoj morálny mandát. To by bol určite vážny problém. Rovnako aj z hľadiska medzinárodnej reputácie, ak by sa vláda opierala o strany extrémnej antidemokratickej pravice. V Európe existujú vlády s podporou populistickej pravice, ale nie takej, ktorá má neonacistické korene a identitu,“ povedal Marušiak.Jedna z možností, ktorú by si mohla SaS stanoviť ako podmienku zotrvania v koalícií, je odcho Matoviča z vlády a z postu ministra financií.Politológ označil takúto prípadnú požiadavku vzhľadom na konflikty v koalícii za opodstatnenú. „Čo sa však týka realistickosti takejto požiadavky, dovoľujem si byť skeptický. Igor Matovič je lídrom OĽaNO, symbolizuje ho a predstavuje ho. Už len z tohto dôvodu je tá požiadavka veľmi problematická,“ myslí si Marušiak.Ak by podľa neho Matovič z vlády odišiel, vrátil by sa do parlamentu, kde by sa prejavoval ako líder OĽaNO. „Ešte viac mu to rozviaže ruky. Ešte viac bude môcť vystupovať ako opozícia voči všetkému, aj voči vláde, v ktorej má OĽaNO dominantnú pozíciu. Bola by to veľmi divoká jazda,“ uzavrel politológ.