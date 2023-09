Politológ Bardovič ozrejmil, ako hlasovať vo voľbách a pripomenul možnosť využitia prednostných hlasov

Prednostné hlasy

3.9.2023 (SITA.sk) - Pre úspešné hlasovanie za svojho favorita v parlamentných voľbách je potrebné mať na pamäti, že hlasujeme za kandidátne listiny politických subjektov, nie za konkrétnych kandidátov, pripomína v rozhovore pre agentúru SITA politológ Jakub Bardovič To znamená, že do obálky je potrebné vložiť len jeden hlasovací lístok konkrétnej politickej strany či koalície politických strán, pretože ak tam volič vloží viacero hlasovacích lístkov, jeho hlas bude neplatný.Politológ pripomenul i to, že voličstvo má možnosť v prípade parlamentných volieb využiť i prednostné hlasy. Každý volič disponuje štyrmi takýmito hlasmi, no ich využitie nie je povinné.„To znamená, že hlasovanie za politickú stranu bude platné aj bez odovzdania akéhokoľvek prednostného hlasu. Volič tak môže neodovzdať prednostný hlas, môže odovzdať jeden, dva, tri alebo štyri," objasňuje Bardovič.Doplnil, že ak by aj volič náhodou zakrúžkoval viac než štyroch kandidujúcich, jeho hlas pre politický subjekt by bol započítaný, no prednostné hlasovanie by nebolo platné.Politológ tiež ozrejmil, že hlasovať môžu aj tí, ktorí sa v čase konania volieb budú nachádzať mimo miesta svojho bydliska. V tomto prípade možno hovoriť o dvoch kategóriách.„V rámci prvej kategórie sú voliči v zahraničí, ktorí môžu požiadať o voľbu poštou. O to je potrebné požiadať najneskôr 52 dní pred konaním volieb, a to buď elektronicky alebo v listinnej podobe," vysvetľuje Bardovič.Druhú kategóriu tvorí voličstvo, ktoré sa síce v čase konania volieb bude nachádzať na území Slovenska, no bude mimo miesta svojho trvalého pobytu. „Môžu svoju obec požiadať o hlasovací preukaz. Urobiť tak môžu osobne, v listinnej podobe alebo elektronicky," približuje politológ možnosti tejto skupiny voličov.