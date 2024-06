Politológ: Bolo by veľkým prekvapením, ak by bol Pellegrini nadstraníckym prezidentom

Mimoriadne zmierlivý naturel

17.6.2024 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini si dal vo svojej kampani vysoké ciele a bolo by prekvapením, ak by ich splnil. Pre agentúru SITA to uviedol politológ Tomáš Koziak . Ako pripomenul, Pellegrini sľuboval, že chce byť nadstraníckym prezidentom všetkých občanov, ktorý upokojí situáciu na Slovensku.„Očakávať nadstraníckosť od človeka, ktorý vzišiel z politickej strany a celý svoj produktívny život bol činný v rámci politických štruktúr, bude asi trošku problém. Zrejme to bude ako v prípade Ivana Gašparoviča, ktorý síce nebol členom politickej strany, ale ako povedal, ako keby bol členom politickej strany Smer,“ povedal Koziak, ktorí si myslí, že Peter Pellegrini nezaprie príslušnosť k vládnej koalícii a nebude schopný prekročiť sám seba.Bývalý dlhoročný smerák a neskôr predseda Hlasu-SD Pellegrini to podľa neho bude mať ťažké aj vzhľadom k svojej povahe.„Jeho naturel je mimoriadne zmierlivý a do nejakých výraznejších konfliktov nechce ísť. Pokiaľ by chcel byť nadstranícky, musel by ísť do konfliktu s tými, s ktorými bol spätý celý svoj politický život. Nie je to typ politika, od ktorého by sme mohli očakávať, že dupne nohou a bude sa chcieť vymedziť voči nejakým aktivitám vlády,“ hovorí politológ.Zároveň poukazuje na to, že keďže za Pellegrinim je už pomerne hlboká politická stopa na rozdiel napríklad od Andreja Kisku alebo Zuzany Čaputovej , ktorí boli relatívne neznámi, bolo by veľkým prekvapením, keby zrazu prestal byť straníkom.Koziak má pochybnosti aj o tom, či sa mu podarí naplniť sľub o upokojení napätej atmosféry v spoločnosti. Konflikty totiž vychádzajú z vyhrotenej politickej situácie a Pellegrini bol na jednej z dvoch strán tohto konfliktu.„Ku cti mu slúži, že on priamo nebol tým človekom, ktorý by napätie rozdúchaval a vyhýbal sa tiež zneužívaniu nenávisti a strachu ako pracovnej metódy, na rozdiel od Roberta Fica, Andrejovi Dankovi či ľudí z Republiky . Fungoval však s jednou stranou konfliktu a nevymedzoval sa voči tým, ktorí práve tieto metódy využívali v politickej práci,“ zdôraznil Koziak.Politológ je presvedčený, že pokiaľ nedokázal zaujať principiálny postoj voči určitým negatívnym javom predtým, tak to nedokáže ani v prezidentskom paláci.Pellegrini bude podľa Koziaka dôstojným prezidentom, ktorý bude krajinu dôstojne reprezentovať, no zároveň to bude mať v zahraničí ťažké, ak sa nedokáže vymedziť voči snahám týkajúcim sa demontáže demokracie.„Na európskej pôde je totiž mimoriadne ťažké takéto postoje vysvetliť. Aj od toho bude závisieť, ako ho budú v zahraničí vnímať a či nebude nakoniec „sedieť v kúte“, lebo ho budú brať za Blahovho či Dankovho spojenca,“ dodal Koziak.