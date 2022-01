Politológ: Boris Kollár sa hrá v otázke referenda na pekného, predčasné voľby nechce

Kollár sa hrá na pekného

Predvolebná kampaň opozície

22.1.2022 (Webnoviny.sk) - Snaha opozície hovoriť o referende je mlátením prázdnej slamy. Pre agentúru SITA to uviedol politológ Radoslav Štefančík z Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Opozícia podľa jeho slov uchopila tému referenda, pretože je to zaujímavé a udržiava to pozornosť novinárov a tým aj verejnosti.Tento týždeň v utorok sa v Národnej rade SR konal okrúhly stôl lídrov parlamentných politických strán k téme referenda o skrátení volebného obdobia vlády. Okrem opozičných lídrov sa na ňom z koalície zúčastnil iba predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár, ktorý tento okrúhly stôl inicioval.Kollár je podľa politológa známy tým, že sa postaví tak, ako fúka vietor. „Aj v tomto prípade sa snaží využiť príležitosť a ukázať, že ho zaujíma vôľa tých, ktorí podpísali petíciu za skrátenie volebného obdobia. V konečnom dôsledku však ani Kollár nechce predčasné voľby, pretože mu súčasná situáciu vyhovuje. Hrá sa na pekného, ale jeho skutočný záujem je zachovať status quo," myslí si Štefančík.Predsedovia ostatných koaličných strán odmietli účasť na tomto stretnutí. Politológ to považuje za správne rozhodnutie, keďže návrh na skrátenie volebného obdobia vlády je opozičná aktivita.„Je to súčasťou jej komunikačnej stratégie, ktorá sleduje mobilizáciu opozičných voličov. Nevidím preto dôvod, aby sa koalícia zúčastňovala na predvolebnej kampani opozičných strán. Koalícia si nemusí osvojovať témy opozičných subjektov. Má navyše stále ústavnú väčšinu v parlamente, takže by sa nemala nechať brzdiť opozičnými aktivitami a mala by sa skôr zamerať na presadzovanie hlavných bodov z programového vyhlásenia vlády," konštatoval Štefančík.