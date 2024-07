Politológ: Danko môže svojou návštevou Ruska narobiť koalícii problémy

Pomasírovanie si vlastného ega

31.7.2024 (SITA.sk) - Podpredseda parlamentu predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko neakceptuje základné princípy smerovania slovenskej zahraničnej politiky. Pre agentúru SITA to uviedol politológ Tomáš Koziak na margo Dankových slov, že nakoniec osobne navštívi Ruskú federáciu.Zároveň to vníma ako problém pre slovenskú vládnu koalíciu, ktorá sa pred zahraničnými partnermi prezentuje ako proatlantická či proeurópska, a ktorá rešpektuje princípy medzinárodného práva, ktoré za agresora označuje práve Rusko. Politológ zároveň skonštatoval, že ho slová predsedu Slovenskej národnej strany (SNS) neprekvapili.„Neprekvapilo ma to, pretože je to úplne konzistentné s tým, čo Andrej Danko robí a akým spôsobom sa správa. Tak narobí ministrovi zahraničných vecí Juraj Blanár , pozn. SITA) problémy, narobí problémy prezidentovi (Peter Pellegrini, pozn. SITA), ako aj predsedovi vlády Robert Fico , pozn. SITA), keď bude musieť vysvetľovať pred zahraničnými partnermi, že jeho podpredseda parlamentu z vládnej koalície išiel do Ruska. Andrejovi Dankovi je to zjavne jedno," povedalDodal, že šéf národniarov chce vystúpiť pred ruskou dumou zrejme len preto, aby si „pomasíroval svoje vlastné ego".Podpredseda parlamentu Danko vo videu, ktoré zverejnil v na sociálnej sieti, okrem avizovanej návštevy Ruska, uviedol, že slovensko-ruské vzťahy sú budúcnosť, a bez Ruska slovenská ekonomika skončí.Predseda SNS zároveň vyzval všetkých tých, ktorí kopú do Ruska, alebo hrajú voči nemu falošnú politiku, aby sa spamätali. „Bez Ruska naša ekonomika skončí, bez Ruska nedokážeme fungovať, ale hlavne Rusko je priestor na veľké odbytište tovarov. Ja som svoje názory nikdy neohýbal a principiálne hovorím, že slovensko-ruské vzťahy sú budúcnosť,“ povedal Danko.Politológ Koziak označil tieto výroky za nezmysel a tvrdí, že výroky o veľkosti ruskej ekonomiky sú mýtus. „Veľkosť ruskej ekonomiky je zhruba na úrovni Talianska alebo Kalifornie, keď to porovnávame so Spojenými štátmi americkými. Navyše už je absolútne zjavné, že aj uvalené sankcie majú, samozrejme, dlhú zotrvačnosť a Rusko vyjde z tohto vojnového konfliktu mimoriadne hospodársky oslabené," priblížil.Politológ súhlasí s tým, že v Rusku rastie HDP, no dodáva, že je to záležitosť zbrojnej výroby, ktorá sa do rastu HDP započítava.„To je produkcia, ktorá v krajine je, ale pokiaľ sa nebudú stavať cesty, nemocnice, školy, ale vyrábať zbrane, ktoré sa v priebehu niekoľkých mesiacov zničia na fronte, tak je to podobné s tým, keby sme tie peniaze dávali do pece. HDP rastie, ale nevytvára sa za to hodnota, ktorá by krajinu ekonomicky dokázala posúvať," vysvetlil.Pokračoval s tým, že aj ruské zdroje nerastných surovín sa dajú suplovať inými krajinami a Slovensko dokáže v konečnom dôsledku fungovať aj bez Ruska tak, ako to dokážu aj iné krajiny. „Aj Rusko musí svoje suroviny predať. Keď ich nekúpi Európska únia, kúpi ich Čína alebo India, no za menej peňazí," priblížil Koziak.Súčasne je toho názoru, že Rusko, ktoré napadlo susednú krajinu a pácha zločiny proti ľudskosti, nemôže byť jedným zo slovenských najdôležitejších partnerov.„Krajina, ktorá napáda štáty okolo seba a pácha vojnové zločiny nemôže byť náš partner, s ktorým by sme si mali podávať ruky a tváriť sa, že je to naša bratská krajina. To je jednoducho za hranou. Ľudí treba posudzovať podľa toho, akých majú kamarátov. Pokiaľ sú pre Andreja Danka partnermi alebo priateľmi tí, ktorí stoja na čele krajiny páchajúcej vojnové zločiny, vypovedá to mnohé práve aj o Dankovi," uzavrel.