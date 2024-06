Politológ: Doživotná renta je šitá na mieru Ficovi a pripomína východné politické systémy

Dostane aj doživotnú imunitu?

Typické pre východné politické systémy

Opozícia návrh kritizuje

19.6.2024 (SITA.sk) - Doživotná renta pre predsedu vlády je zjavne šitá na mieru Robertovi Ficovi Smer-SD ) a návrh silne pripomína „demokraciu karpatského typu“ a východné politické systémy.Na margo navrhovanej doživotnej renty, ktorá tvorí súčasť legislatívneho balíčka lex atentát, to pre agentúru SITA povedal politológ Tomáš Koziak „Je nevídané a absurdné, aby sme takýmto spôsobom odmeňovali predsedu vlády. Teraz už len čakáme, že ako ďalší krok dostane Fico aj doživotnú imunitu tak, ako ju dostal bývalý ruský prezident Boris Jeľcin, prípadne ešte aj pre jeho príbuzných," zhodnotil Koziak.Politológ je presvedčený, že doživotné výhody sú na mieste len v prípade hlavy štátu, pretože je to funkcia volená priamo ľuďmi vo voľbách. Predseda vlády je však iná funkcia so zložitejšími procedúrami – premiér musí získať dôveru parlamentu a ten mu môže vysloviť aj nedôveru.Koziak nepokladá za správne rozširovať doživotné výhody ďalej na premiéra a predsedu parlamentu, navyše, keď je celý návrh postavený tak, že podmienky spĺňa jedine jeden človek.Podľa lex atentát má totiž mať nárok na doživotnú rentu len ten predseda vlády a predseda parlamentu , ktorý bol vo funkcii celé dve volebné obdobia, a to nebol ani Mikuláš Dzurinda , ani Vladimír Mečiar „Doživotné výhody sú niečo, čo majú východné politické systémy, ktoré sú možno bližšie k feudalizmu a ďalej k demokracii. V demokracii je to niečo, čo by malo byť využívané len v skutočne výnimočných prípadoch. U nás to pokladám za niečo, čo je symbolické v rámci zmeny nášho zahranično-politického smerovania," skonštatoval Koziak.Takýto návrh zákona podľa neho vychádza z hodnotového smerovania a nastavenia ľudí, ktorí s ním prichádzajú, pričom to nemá nič spoločné s demokraciami západného typu.„Skôr to má spoločné rysy s politickými zriadeniami polofeudálneho typu, kde je vladár vnímaný ako niekto, kto je nedotknuteľný, takmer božský a kde je budovaný kult osobnosti," poznamenal politológ.Opozícia kritizuje, že návrh na doživotnú rentu pre Fica je nedôvodný, nijako nesúvisí so zvyškom legislatívneho balíčka a navyše má byť prijímaný narýchlo v skrátenom legislatívnom konaní. Igor Matovič (hnutie Slovensko) vyčíslil, že daňových poplatníkov bude Ficova renta stáť každý mesiac 26 200 eur. Progresívne Slovensko avizovalo, že ak doživotná renta v parlamente prejde, zvážia podania na Ústavný súd.