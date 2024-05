Politológ: Ísť do volieb na kandidátke s vedomím, že sa niekto neplánuje ujať mandátu, narúša úlohu volieb

Je to zo strany kandidátov korektné?

Iba jeden mandát

31.5.2024 (SITA.sk) - Ísť do volieb na kandidátke s vedomím, že sa niekto neplánuje ujať mandátu, narúša úlohu volieb aj slobodnú a demokratickú súťaž. Pre agentúru SITA to skonštatoval politológ Jakub Bardovič z Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Uviedol to na margo toho, že viacero súčasných poslancov Národnej rady SR , a tiež niektorí členovia vlády, kandidujú v nadchádzajúcich voľbách do Európskeho parlamentu , ktoré sa na Slovensku budú konať 8. júna.Bardovič ale podotkol, že legislatíva nelimituje osobám na takýchto pozíciách možnosť uchádzať sa o hlasy elektorátu. Poukázal na to, že voľby by mali priniesť na základe hlasovania takých kandidátov, ktorí majú nárok na mandát, a teda by mali zastupovať voličov.„Za týchto okolností sa tak ale nedeje, lebo tu máme takých kandidátov, ktorí nechcú zastupovať voličov, chcú len ich hlas a podporu. Rovnako si môžeme klásť otázku, či je vôbec zo strany kandidátov korektné očakávať, že im volič odovzdá hlas, ak je jasné, že ten hlas do istej miery prepadne," uviedol politológ.Bardovič tiež poznamenal, že s obdobnou situáciou sme sa stretli i pri tohtoročných prezidentských voľbách, pri ktorých sa jeden z kandidátov jasne vyjadril, že kandiduje, ale nekandiduje. Politológ tiež poukázal, že mandát poslanca NR SR či post ministra nie je možné vykonávať súbežne s mandátom poslanca Európskeho parlamentu „Je teda jasné, že v prípade úspechu nebude jeden z mandátov vykonávaný. Nejde teda o prípad, ako je kandidovanie napríklad zástupcov územnej samosprávy do NR SR, kde zákon úka výkon oboch mandátov," uzavrel.