Politológ: Kandidát na prezidenta Forró má potenciál osloviť približne štyri percentá voličov

Pre slovenskú verejnosť je skoro neznámy

Maďarskí voliči môžu pomôcť Pellegrinimu

31.1.2024 (SITA.sk) - Kandidát na prezidenta a predseda strany Maďarská aliancia Krizstián Forró má potenciál osloviť približne štyri percentá voličov.Pre agentúru SITA to uviedol politológ Radoslav Štefančík , pričom vychádzal z výsledku najsilnejšej maďarskej strany v minuloročných parlamentných voľbách.„Netreba zabúdať na dve skutočnosti. Prvá - maďarskí politici sú podobne polarizovaní ako tí slovenskí. Druhá - mnohí Maďari žijúci na Slovensku nevolia dnes podľa príslušnosti k etnicite, ale podľa hodnotového rebríčka kandidátov, podľa ich doterajšieho vystupovania, programu či politických skúseností,“ uviedol politológ vychádzajúc z predpokladu, že podobné voličské správanie bude aj v prípade prezidentských volieb.Podľa politológa si Forró nezíska priazeň celého južného Slovenska. „Pre slovenskú verejnosť je prakticky neznámy. Viaceré z jeho príspevkov na sociálnych sieťach sú čisto v maďarskom jazyku. Neprihovára sa teda rovnako k slovenským voličom ako k tým maďarským,“ vysvetlil politológ.Z pohľadu predpokladaných lídrov prezidentských volieb Petra Pellegriniho Ivana Korčoka sa bude hrať najmä o spomínané štyri percentá voličov, ktorí dali vo voľbách hlas Aliancii.„Predpokladám, že mnohí z týchto voličov sú sympatizanti politiky Viktora Orbána a keďže maďarská vláda sa určite nejakým spôsobom zapojí do kampane pred prezidentskými voľbami, a to tak, že bude podporovať kandidáta Smeru a Hlasu, môžu maďarskí voliči v druhom kole pomôcť Petrovi Pellegrinimu,“ povedal Štefančík a dodal, že Aliancia však nie je jediným reprezentantom Maďarov na Slovensku.„Niektorí Maďari možno budú pozorne počúvať aj iných politikov maďarskej národnosti, či Zsolta Simona , alebo Ľudovíta Ódora ,“ uzavrel politológ.