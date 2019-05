Politológ: Na rozpustenie ukrajinského parlamentu nie je právny dôvod

Na archívnej snímke novozvolený ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Kyjev 20. mája (TASR) - Blok Petra Porošenka (BPP) - Solidarita, ktorý má v ukrajinskom parlamente väčšinu, v pondelok deklaroval pripravenosť na voľby do Najvyššej rady, a to tak predčasné, ako aj v riadnom termíne. Vo svojom vyhlásení však BPP upozornil, že právo hlavy štátu na rozpustenie parlamentu je možné využiť len za istých podmienok a v plnom súlade s ústavou.BPP reagoval na inauguračný prejav nového ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, v ktorom avizoval rozpustenie parlamentu.BPP vo svojom vyhlásení poukázala na to, že podstatou demokracie je rešpektovanie zvyklostí, a upozornil, že opak tejto situácie jeVo svojom vyhlásení sa BPP prihlásil aj k pripravenosti brániť hodnoty, ktoré bránil a presadzoval posledných päť rokov vrátane integrácie Ukrajiny do EÚ a NATO. Vyjadril súčasne ľútosť, že dosiahnutie týchto cieľov nový ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo svojom inauguračnom prejave nespomenul.Zelenským avizovaný zámer rozpustiť parlament kritizoval na sociálnej sieti Facebook aj odborník pre oblasť práva, predseda predstavenstva ukrajinského Centra pre politické a právne reformy Ihor Koliuško, ktorý sa domnieva, že neexistujú ústavné dôvody na rozpustenie ukrajinského parlamentu.Koliuško podľa agentúry Ukrinform napísal, že. Zelenskyj sa podľa neho rozhodol, pretože pre tento krok - rozpustenie parlamentu - neexistuje žiadny ústavný dôvod.Upozornil tiež, že "antiparlamentarizmus a výzva na priamu demokraciu", čohoKoliuško dodal, že takto postupovala".Ukrajinský politológ na záver svojho príspevku na Facebooku vyjadril nádej, žeZelenskyj vo svojom inauguračnom prejave vyzval poslancov, aby dva mesiace do predčasných volieb využili na schválenie zákona, ktorý by im odňal imunitu pred trestným stíhaním. Žiadal od nich aj prijatie zákona proti nelegálnemu obohacovaniu sa a podporu pre jeho návrh na odvolanie ministra obrany, šéfa Ukrajinskej bezpečnostnej služby (SBU) a generálneho prokurátora. Títo všetci sú spojencami bývalého prezidenta Petra Porošenka.V inauguračnej reči tiež uviedol, že jeho prvou úlohou bude ukončenie konfliktu s Moskvou podporovanými separatistami na východe krajiny.