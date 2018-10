Politológ neočakáva do mimoriadneho summitu celkovú dohodu o brexite

Na archívnej snímke Jozef Bátora, profesor na Katedre politológie Univerzity Komenského v Bratislave. Foto: TASR/Martina Kriková Foto: TASR/Martina Kriková

Štrasburg/Bratislava 2. októbra (TASR) - Do mimoriadneho summitu o odchode Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, ktorý by sa mal konať v novembri, neočakávam, že sa podarí dosiahnuť celkovú dohodu o brexite. Pre TASR to uviedol počas októbrovej plenárnej schôdze Európskeho parlamentu v Štrasburgu profesor politológie na Univerzite Komenského v Bratislave Jozef Bátora.konštatoval Bátora.Zároveň pripustil, že uvedené obdobie môže potrvať až do roku 2020, ak nie dlhšie.Europoslanci v utorok v Štrasburgu predostreli svoje priority pred ďalším zasadnutím Európskej rady. Hlavy štátov a vlád EÚ by mali 18. októbra diskutovať o brexite, migrácii, vnútornej bezpečnosti a vonkajších vzťahoch. V novembri by sa mal konať mimoriadny summit o odchode Spojeného kráľovstva z EÚ. Rakúsky kancelár Sebastian Kurz vyslovil na neformálnom summite v Salzburgu nádej, že sa dovtedy podarí dospieť k dohode s Britániou. Rakúsko je momentálne predsedajúcou krajinou Rady EÚ.(osobitná spravodajkyňa TASR Monika Himpánová)