Politológ: Od novozvoleného prezidenta sa veľa neočakáva

Stále akoby členom koalície

Čaputová vždy stála na správnej strane

15.6.2024 (SITA.sk) - Od novozvoleného prezidenta Petra Pellegriniho sa podľa politológa Radoslava Štefančíka veľa neočakáva. Uviedol to pre agentúru SITA a pripomenul, že Pellegrini kandidoval ako zástupca súčasných vládnych strán. Slovenská národná strana sa pridala až pred druhým kolom, aj to so zaťatými zubami," uviedol politológ a pokračoval, že Pellegrini bude stále akoby členom vládnej koalície „Už teraz sa čaká so zákonom na zoštátnenie verejnoprávnych televízií na nového prezidenta. Vládna koalícia bude očakávať, že bude vždy po ruke. Voči Petrovi Pellegrinimu teda veľké očakávania nemáme. Ale každý politik môže prekvapiť," skonštatoval Štefančík s tým, že Pellegrini bude mať päť rokov na to, aby dokázal, že nie je len tým, ktorý je vždy po ruke, keď je potrebné niečo schváliť.Politológ zhodnotil aj prezidentovanie Zuzany Čaputovej . Prezidentka podľa Štefančíka vždy stála na správnej strane.„Odhodlane obhajovala princípy právneho štátu a liberálnej demokracie. A to aj vtedy, keď si svojimi rozhodnutiami mohla pohnevať nielen politické strany, ale aj časť spoločnosti," zdôraznil politológ s tým, že si navyše vždy zachovala slušnosť, a to aj v prípadoch, keď na ňu útočili a šírili voči nej nenávisť.„Reagovala vždy slušne s vierou, že slušnosť dokáže poraziť nenávisť a agresiu. Nevstupovala príliš do straníckych súbojov, ale keď si to vyžadovali okolnosti, vedela rázne vystúpiť," pripomenul Štefančík a skonštatoval, že ak je liberálna demokracia založená na deľbe moci a vzájomnom vyvažovaní jednotlivých mocenských zložiek, Čaputová si plnila úlohy svedomito.„Vyvažovala vládu i parlament, a možno aj preto ju mal v zuboch nielen Robert Fico Smer-SD ), ale aj Igor Matovič hnutie Slovensko )," uzavrel politológ.