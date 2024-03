Politológ: Podobu a rozsah kampane v týchto prezidentských voľbách poznačilo viacero faktorov

Maximálna výška finančných prostriedkov

18.3.2024 (SITA.sk) - Podobu a rozsah kampane v týchto prezidentských voľbách poznačilo viacero faktorov, myslí si politológ Jakub Bardovič z Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.Spomedzi týchto faktorov menoval napríklad maximálnu výšku finančných prostriedkov, ktoré na kampaň možno vynaložiť, a ktorá sa v súčte pre obe kolá pohybuje na hranici 500-tisíc eur.Ako ďalej uviedol pre agentúru SITA, potrebné je myslieť i na to, že je len niekoľko mesiacov po parlamentných voľbách, ktoré sú, z pohľadu niektorých voličov, najvýznamnejšími.„Zakrátko zas príde volič opätovne do volebnej miestnosti, aby si zvolil svojich zástupcov do Európskeho parlamentu," dodal politológ.Bardovič tiež podotkol, že jedným z fenoménov týchto prezidentských volieb je i to, že poniektorí kandidáti sa vyhli politickým diskusiám. To mohlo u elektorátu do istej miery ovplyvniť vnímanie intenzity kampane.„Tu by som ale dodal, že úloha a postavenie niektorých médií sa vplyvom vzniku nových médií mení. Dnes politik nemusí ísť do hlavnej diskusnej relácie realizovanej pred voľbami, aby oslovil svojich potenciálnych voličov. Má množstvo iných ciest, ako sa k nim môže dostať pomerne efektívne, rýchlo a hlavne bez oponovania," poznamenáva politológ.Bardovič dodal, že pocit menej výraznej kampane môže vyvolávať i to, že sú tu kandidáti, ktorí sa z finančného hľadiska do kampane výraznejšie nezapojili.