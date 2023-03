Politológ pokladá Matovičove výzvy za zvláštne, pokúšal sa Hegerovi podraziť nohy a pritom bojujú o rovnakého voliča

Vzostupná dynamika preferencií

Výsledok Matovičovho osobného postupu





Predseda OĽaNO Igor Matovič v stredu na tlačovej konferencii vyzval novú stranu Eduarda Hegera Demokrati, aby jasne povedala, či bude spolupracovať po voľbách so stranou Hlas-SD. Matovič poukázal na to, že Heger aj minister obrany Jaroslav Naď spoluprácu s Hlasom-SD odmietli, no ďalší člen predsedníctva Demokratov a šéf rezortu zahraničia Rastislav Káčer sa pre Denník N vyjadril, že necíti „potrebu vytláčať Hlas-SD z priestoru normálnych politických strán, ktoré spĺňajú toto nutné minimum, a ktoré táto krajina potrebuje.“ Matovič povedal, že chce vedieť, na ktorom brehu Demokrati stoja. „Ak niekto povie, že pripúšťa spoluprácu s mafiou po voľbách, sú na druhom brehu a sú naši politickí nepriatelia. Ak povedia, že vylučujú mafiu, v žiadnom prípade s mafiou nepôjdu, tak, ako povedali pred týždňom, považujeme ich za našich politických partnerov, s ktorými chceme mafiu na druhom brehu poraziť,“ uviedol šéf OĽaNO.





16.3.2023 (SITA.sk) - Šéf Obyčajných ľudí a nezávislých osobností (OĽaNO) I or Matovič sa snaží využiť príležitosť a oslabiť konkurenčnú politickú stranu Demokrati. Pre agentúru SITA to povedal politológ a prezident Inštitútu pre verejné otázky Grigorij Mesežnikov na margo Matovičovej výzvy Demokratom, aby jasne povedali, či budú spolupracovať po voľbách s Hlasom-SD „Od začiatku som poukazoval na to, že Demokrati a OĽaNO sú konkurenti, pretože súťažia o rovnakého alebo blízkeho voliča. Všetky tie Matovičove slová o tom, že to je tak vymyslené, že sa rozdelia a potom po voľbách budú spolu vládnuť, boli prázdne reči a z Matovičovej strany aj tak trocha pokus podraziť nohy Hegerovi,“ skonštatoval Mesežnikov. Teraz sa podľa neho šéf OĽaNO snaží vystaviť Demokratov tlaku a získať späť aspoň časť svojich voličov.Politológ pokladá za zvláštne, keď Matovič žiada od inej strany, aby sa jasne vyjadrila k povolebnej spolupráci, akoby už zajtra mala vzniknúť vláda, pritom je ešte pol roka do volieb.„Nemyslím si, že sa mu podarí vyvolať vo vnútri novej strany nejaký konflikt, aj keď on by bol možno rád, keby sa tak stalo,“ podotkol. Zároveň si myslí, že Demokrati nebudú na jeho výzvy reagovať. „Matovič je človek, ktorý má zníženú schopnosť vnímania spätnej väzby. Na to ho už upozorňujú všetci. On postupuje spôsobom, ktorý mu škodí, a tak to bude zrejme aj v tomto prípade, respektíve minimálne mu to nepomôže,“ zhodnotil Mesežnikov.Politológ poukazuje na to, že zatiaľ čo nový projekt Demokrati má vzostupnú dynamiku a už po ohlásení vzniku mala strana preferencie na úrovni 4,8 percenta, preferencie OĽaNO stále klesajú a dosiahli úroveň Demokratov.„Matovič je z toho, pochopiteľne, nervózny. Z 25 percent padli na menej než päť percent, to sa ešte nikomu inému nepodarilo a je to aj výsledok Matovičovho osobného postupu,“ podotkol Mesežnikov.Šéf OĽaNO sa preto podľa politológa snaží hľadať témy, ktorými osloví voličov, no nevychádza mu to. „Skúšal to s témou gender, no ešte väčšmi utrpel reputačnú škodu medzi voličmi, ktorí by možno ešte ocenili jeho pôvodné úsilie boja proti korupcii, no toto už bolo za čiarou,“ zhodnotil.Podľa Mesežnikova sa názory jednotlivých ľudí v politickom subjekte Demokrati môžu v niektorých veciach odlišovať, no v konečnom dôsledku rozhodne kolektívny orgán strany. Zdôraznil, že povolebná spolupráca je čisto vnútrostranícka záležitosť a Matovič nemôže Demokratom určovať agendu.„Igor Matovič takto postupoval aj voči svojim koaličným partnerom a vystavoval otázkam strany Sloboda a Solidarita (SaS) a Za ľudí. Jediný, koho nevyzýval k ničomu, bola strana Sme rodina, čo je zaujímavé,“ poznamenal Mesežnikov.