Politológ: Pozastavenie členstva Smeru a asociovaného členstva Hlasu u európskych socialistov je najmä reputačný problém

Členstvo v EÚ nie je ohrozené

Ficove proruské postoje

20.10.2023 (SITA.sk) - Pozastavenie členstva strany Smer-sociálna demokracia ( Smer-SD ) a asociovaného členstva strany Hlas-sociálna demokracia ( Hlas-SD ) v Strane európskych socialistov predstavuje predovšetkým reputačný problém pre obe strany.Pre agentúru SITA to skonštatoval politológ Gabriel Eštok z Katedry politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach . „Znamená to, že aktuálne nie sú európskou sociálnou demokraciou akceptované ako sociálne demokratické. Pre niektorých aktérov prestávajú byť zaujímaví, a pre iných dokonca toxickí," vysvetľuje Eštok.Dodáva, že pre Smer ako pre člena, ktorý má i poslancov a poslankyne, to znamená aj to, že títo zástupcovia stratia odbornú a informačnú podporu, ktorú ako členovia socialistov mali.„Prichádzajú o možnosť ovplyvňovať politiku frakcie a pozastavené majú aj hlasovacie právo. Stávajú sa tak akýmisi poslancami bez politického krytia, ktorých nebude reálne počuť," vymenúva odborník dôsledky.Eštok upozornil i na to, že pozastavenie členstva oboch politických subjektov bude mať za následok i oslabenie hlasu samotného Slovenska. „V Európskom parlamente sú ďalší poslanci z nášho štátu so značne oslabenou pozíciou. Pre Hlas sa významným spôsobom sťažujú ich budúce šance na vstup do frakcie európskych socialistov," hovorí politológ.Poznamenáva ale, že členstvo Slovenska v Európskej únii nie je týmto vývojom ohrozené.Vedenie Strany európskych socialistov pred niekoľkými dňami rozhodlo o pozastavení plného členstva strany Smeru a aj asociovaného členstva Hlasu. Poukazuje pri tom na jasný odklon Roberta Fica od hodnôt európskych socialistov, a tiež spojenie s radikálne pravicovou Slovenskou národnou stranou (SNS) „Predsedníctvo k tomuto kroku pristúpilo po tom, čo sa líder Smeru-SD Robert Fico jasne odklonil od hodnôt rodiny PES. A, navyše, v dôsledku obáv, ktoré sa objavili po ohlásení vládnej koalície Smeru-SD, Hlasu-SD a radikálnej pravicovej strany," uvádza sa vo vyhlásení strany.Európski socialisti kritizovali Smer za proruské postoje, konkrétne za odmietnutie poskytnutia vojenskej pomoci Ukrajine. Tiež pripomenuli, že koalícia s krajnou pravicou by mala byť pre ľavicové strany červenou čiarou. Fico odkázal, že rétoriku voči Ukrajine nebude meniť, ani keby ho to malo stáť členstvo.Líder Hlasu Peter Pellegrini na túto hrozbu reagoval slovami, že majú na rozdiel od Smeru výhodu, že ich socialisti nemôžu vyhodiť, keďže ešte nie sú plnými členmi.