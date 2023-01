Politológ rozdelil ľudí do piatich skupín podľa názoru na referendum. Do ktorej patríte vy?

Päť skupín občanov

Účasť ovplyvnilo viacero faktorov

22.1.2023 (Webnoviny.sk) - Výsledky referenda naznačujú, že na Slovensku jestvujú viaceré občianske postoje, myslí si politológ Ján Ruman z Katedry politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika.Fakt, že z deviatich referend, ktoré sa v SR dosiaľ uskutočnili, bolo platné len jedno, podľa neho demonštruje, že určitá skupina voličov dosiaľ neporozumela inštitútu referenda.Ďalšiu skupinu občanov podľa Rumana predstavujú tí, ktorí považovali svoju účasť za nepotrebnú vzhľadom na to, že sa aj tak budú konať predčasné voľby „Tretia skupina sa referenda nezúčastnila, lebo argumentuje Ficom – teda, že referendum je nástrojom strany Smer-SD opätovne získať moc. Štvrtá skupina občanov, ktorých by som nazval konštitučnými puritánmi, považuje takéto referendové experimenty súvisiace so zásahom do ústavného textu za nebezpečné z hľadiska precedensu a ktoré môžu potenciálne ohroziť princípy zastupiteľskej formy demokracie," uviedol pre agentúru SITA.Napokon je tu podľa politológa skupina občanov, ktorí formu priamej demokracie považujú za jediný nástroj, ako sa reálne podieľať na moci a nečakať na dohodu medzi politickými elitami.Účasť podľa Rumana potvrdila očakávania i výsledkový trend nastavený predošlými referendami, pri ktorých v priemere dosahovala 20 percent. Dodal však, že účasť na referende ovplyvnilo viacero faktorov, medzi nimi aj informovanosť v mediálnom priestore, keďže mienkotvorné médiá podľa politológa o referende informovali minimálne.Zároveň mohlo účasť ovplyvniť i počasie, keďže po piatkovom snežení bola vo viacerých slovenských regiónoch zhoršená dopravná situácia.Napokon podľa Rumana zavážila i faktická potrebnosť účasti, keďže v čase konania referenda je už vláda odvolaná a očakávajú sa predčasné voľby.„Neplatným referendom sa de facto nič nezmenilo. Občania budú čakať ako sa kompetentní dohodnú na termíne predčasných volieb a či vôbec. Stále je k dispozícii možnosť úradníckej vlády, ktorá by vyplývala z právomoci prezidentky," vraví Ruman. Podotkol ale, že v prípade, ak by bolo platné, vznikol by z pozície občanov tlak na budúce vlády, keďže by mohli prostredníctvom referenda iniciovať skrátenie volebného obdobia Národnej rady SR.