Politológ Ruman: Ficov prejav vysiela signál, že v zásade sa nič nemení a politické smerovanie ostáva

7.6.2024 (SITA.sk) - Ficov prejav vysiela signál, že v zásade sa nič nemení a politické smerovanie ostáva. V súvislosti s prvým prejavom premiéra Roberta Fica Smer-SD ) po atentáte to skonštatoval politológ Ján Ruman z Katedry politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Ako ďalej uviedol pre agentúru SITA, premiérovo vystúpenie považuje za odkaz, ktorý vraví „som tu, prežil som, ideme ďalej".Politológ je toho názoru, že keď sa predseda vlády vráti do práce, z hľadiska politického výkonu mu v porovnaní s minulosťou nebude nič chýbať. Ruman sa nazdáva, že predseda vlády možno bude i vnútorne silnejší a odhodlanejší, než dosiaľ.„Atentátom totiž nadobudol už aj medzinárodné uznanie, obdiv a u niekoho podporu. Minimálne po životno-príbehovej ánke. Jeho hlas bude mať väčšiu váhu ako doposiaľ bez ohľadu na to, či to bude niekto chcieť alebo nie. Bude inšpiratívnejší. Je človekom, ktorý prežil pokus o vraždu. Toto memento je veľmi silné a dá sa na ňom stavať," myslí si politológ.Premiérov prejav podľa Rumana obsahoval viacero aspektov. Vníma v ňom určitú snahu o upokojenie, ale zároveň aj nie. „Gesto súvisiace s jeho rozhodnutím nežiadať odškodné od útočníka možno považovať za niečo, čo nesie odkaz odpúšťania, teda vo všeobecnosti snahu o akési zmierenie," vysvetľuje.Politológ považuje tento krok za ocenenia hodný. „Na druhej strane to bol obsahovo rovnaký Robert Fico, ako ho poznáme dlhé roky, len fyzicky zoslabnutý. Z dikcie slov, ktoré použil, zostáva vnútorne konzistentný vo svojich presvedčeniach, názoroch a argumentoch. Atentát ho v tomto nezmenil, resp. nepoznamenal," vraví Ruman.Poznamenal však, že Fico si uvedomuje, že nemôže politicky zoslabnúť, lebo by stratil voličstvo i podporu. „Osobne sa nazdávam, že sa súčasná spoločnosť na Slovensku natoľko polarizovala, či už po politickej, ale aj občianskej či kultúrnej ánke, že by nejaký „ľútostivý“ prejav preživšieho premiéra aktuálnu situáciu zásadne nezmenil," myslí si Ruman.Zdôvodnil to tým, že na každej strane politického spektra sú predstavitelia, ktorí rozdúchavajú a eskalujú vášne.„A okrem toho je tu medzinárodné prostredie, záujmy, stratégie a tiež objektívne skutočnosti, ktoré sa dejú za našimi hranicami, ktoré intenzívne vplývajú na dianie na Slovensku," vysvetľuje ďalej politológ . I tieto faktory podľa neho priamo či nepriamo prispievajú k intolerancii, nenávisti a dešpektu.Ruman zdôraznil, že je potrebné uvedomiť si, že Slovensko nie je jediným štátom, kde sa politická kultúra vyostrila. „Nazdávam sa, že niečím podobným si prechádza svojím spôsobom celá Európa. Korene príčin sa nachádzajú totiž hlbšie, ako sa zdá," vraví.Na margo načasovania premiérovho prejavu, ktorý bol zverejnený krátko pred začatím moratória pred voľbami do Európskeho parlamentu , išlo podľa politológa o zámer. „Navyše, premiér spomenul dve konkrétne mená poslancov kandidujúcich vo voľbách do parlamentu za stranu Smer-SD. Minimálne z preferenčného hľadiska im pomohol," myslí si Ruman.Zdôraznil tiež, že tento videoprejav mal i prepis v anglických titulkoch, čo premiérove predošlé videá v minulosti nemávali. Fico si podľa neho uvedomoval, že prejav s pozrú nielen prívrženci jeho strany, elektorát či opozícia, ale aj politickí predstavitelia zo zahraničia.„Bol pripravený a dal si na tom záležať, aby sa o určitých skutočnostiach dozvedeli aj tí, ktorí doposiaľ niečo nevedeli či netušili. Išlo o stručnú, ale komplexnú rekapituláciu," skonštatoval Ruman.