Politológ:Trump s Putinom urobili opatrné kroky k riešeniu bezpečnosti

Na snímke vpravo ruský prezident Vladimir Putin a vľavo americký prezident Donald Trump počas uvítania v prezidentskom paláci vo fínskej metropole Helsinki 16. júla 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Helsinki 16. júla (TASR) – Po tom, čo americké ministerstvo spravodlivosti nedávno obvinilo 12 ruských agentov z hackerských útokov počas predvlaňajších amerických prezidentských volieb, niet divu, že téma údajného ruského zasahovania do volieb v USA do veľkej miery dominovala tlačovej konferencii po pondelkovom stretnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho ruským partnerom Vladimirom Putinom v Helsinkách. Pre TASR to uviedol šéf výskumu Centra pre európske štúdie Helsinskej univerzity Juhana Aunesluoma.povedal Aunesluoma.zhodnotil fínsky politológ.Putin na tlačovej konferencii informoval, že s Trumpom sa dohodli na pokračovaní diskusie o kontrole zbrojenia, predovšetkým o možnej aktualizácii Novej dohody START z roku 2010, implementácii dohody o zničení rakiet krátkeho a stredného doletu a nešírení zbraní do vesmíru.skonštatoval fínsky expert.Obaja lídri na tlačovej konferencii oznámili, že hovorili aj o situácii v Sýrii, avšak nepredstavili možné konkrétne kroky. Podľa politológa mohli diskutovať o budúcnosti sýrskeho prezidenta Bašára Asada z dlhodobého hľadiska a podmienkach, za akých by ho USA mohli akceptovať.upozornil Aunesluoma.zauvažoval expert a poukázal na incident zo začiatku tohto roka, kedy pri americkom nálete v Sýrii zahynulo niekoľko Rusov. Takéto praktické otázky zrejme Trump s Putinom prebrali, avšak podľa politológa zrejme nezaznamenali jasnejší pokrok v celkovom riešení situácie v Sýrii.Je možné, že Trump s Putinom hovorili aj o možnej úlohe Ruska v riešení severokórejskej otázky.myslí si Aunesluoma.Riešenie všetkých týchto záležitostí – kontroly zbrojenia a situácie v Sýrii a Severnej Kórey – môže po summite pokračovať na nižších úrovniach.uzavrel expert z Helsinskej univerzity.