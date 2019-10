Politologička Malová: Referendom sa manipuluje

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. októbra (TASR) - Referendum by sa malo využívať ako mimoriadne riešenie, žijeme v zastupiteľskej a nie priamej demokracii. Tvrdí to politologička Darina Malová s tým, že referendum môže polarizovať spoločnosť a často je zneužívané politikmi. V súvislosti s nízkou účasťou na referendách nevidí ona ani politológ Daniel Kerekes zmysel v prípadnom znižovaní kvóra.Malová vidí v referendách aj určitú manipuláciu zo strany politikov.povedala pre TASR. Malová si myslí, že väčšina voličov to tak aj pochopila, čo môže byť dôvodom nízkej účasti občanov.Zdôraznila, že žijeme v zastupiteľskej a nie priamej demokracii. Volíme si politických zástupcov, ktorí by podľa jej slov mali byť schopní hľadať také riešenia, ktoré problémy občanov naozaj vyriešia.Dodala, že referendá istým spôsobom tiež polarizujú spoločnosť. Voličom dávajú len možnosť za alebo proti. Podotkla, že referendum nie je prieskumom verejnej mienky. V súvislosti s účasťou na ňom nevidí zmysel ani v prípadnom znižovaní kvóra.skonštatovala Malová a poukázala na referendum o brexite a situáciu v Anglicku.skonštatoval v tejto súvislosti Kerekes. Poukázal na to, že v niektorých krajinách inštitút referenda neexistuje.Priblížil, že zákonodarstvo je oveľa komplexnejšie, ako len vybrať z možností áno či nie.povedal.V nízkej účasti na referendách vidí aj strategický aspekt.poznamenal s tým, že ak niekto nesúhlasí s tým, o čom sa v referende hlasuje, tak naň jednoducho nepríde.Na Slovensku sa už konalo niekoľko referend, jediné úspešné bolo referendum o vstupe do Európskej únie v roku 2003. V minulosti sa objavili aj politické snahy o zníženie kvóra pri referende. Strana Sme rodina napríklad navrhovala znížiť ho z aktuálnych 50 na 30 percent, hnutie OĽaNO ho chcelo znížiť dokonca na 20 percent.