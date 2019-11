Politologička: Smer-SD chcel vzbudiť dojem výrazných zmien, ale nové mená neponúkol

Žiadne nové mená

Prínos pre stranu

27.11.2019 (Webnoviny.sk) - Smer-SD chce ukázať vôľu k vnútrostraníckym reformám, výrazné zmeny v tvorbe politiky sa však nedajú očakávať. Uviedla to v stredu pre agentúru SITA politologička Renáta Dulinová Bzdilová z Katedry politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Politologička tak reagovala na schválenie kandidačnej listiny najsilnejšej vládnej strany do budúcoročných parlamentných volieb.„Na prvých desiatich miestach straníckej kandidátky nie sú žiadne v politike nové mená odborníčok a odborníkov z praxe či regiónov. Smer stavil na osvedčených ľudí s vysokou mierou poznateľnosti. Nejde teda o žiadne prekvapenie,“ poznamenala politologička.Ďalej dodala, že aj keď sú sociálnodemokratické strany charakteristické tým, že sa snažia posilňovať zastúpenie žien v politike, na kandidátke je v prvej desiatke len jedna, a to ministerka vnútra Denisa Saková.„Prezentovanie kandidátky v médiách sa snaží vyvolať dojem, že v strane došlo k výrazným zmenám a že kandidátka bude zostavená vysoko profesionálne, no je zostavená štandardne stranícky,“ vyhlásila Dulinová Bzdilová.Prekvapením podľa nej je, že bývalý podpredseda parlamentu Martin Glváč odmietol ponuku byť na kandidátke, aj keď ju podľa predsedu strany Roberta Fica dostal. Ako ďalej politologička uviedla, nevedno, či je za tým jeho komunikácia s Marianom K., no z postoja Glváča je jasné, že o mediálnu pozornosť nestojí a uprednostnil stiahnutie sa do úzadia.Dôvod výrazného posunu nahor pre Erika Tomáša a Matúša Šutaja Eštoka na kandidačnej listine Smeru Dulinová Bzdilová vníma v ich preukázateľnom prínose pre stranu. Poznamenáva tiež, že nie sú verejnosti neznámi a môžu strane priniesť ďalšie politické body.Jednotkou na kandidátke Smeru-SD bude premiér a podpredseda strany Peter Pellegrini. Predseda strany a bývalý premiér Fico bude na druhom mieste. Číslom tri bude ministerka vnútra Saková. Nasledujú traja podpredsedovia strany - vicepremiér Richard Raši, bývalý žilinský župan Juraj Blanár a minister hospodárstva Peter Žiga. Kandidátku podľa straníckych stanov navrhuje predseda a schvaľuje ju predsedníctvo.