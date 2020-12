Politologička: Spôsob výberu generálneho prokurátora by nemal ovplyvniť jeho ďalšiu činnosť

Výber poslancami by mal byť dôveryhodný

Trnkove kauzy môžu vyvolávať nedôveru

5.12.2020 (Webnoviny.sk) - Spôsob výberu generálneho prokurátora poslancami Národnej rady SR by nemal ovplyvniť jeho ďalšiu činnosť v úrade. Generálny prokurátor sa nemôže cítiť byť zaviazaný politikom, ale má slúžiť spravodlivosti, chrániť práva a záujmy fyzických a právnických osôb a štátu, a nie politikov ako takých.Pre agentúru SITA to uviedla politologička Benita Feketeová z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.Generálneho prokurátora vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh Národnej rady SR. Politologička poukázala na to, že voľba generálneho prokurátora je politizovaná.„Už samotná možnosť poslancov Národnej rady SR navrhnúť kandidáta za generálneho prokurátora, ako aj vypočúvanie kandidátov na tento post poslancami parlamentu z nej robí politickú záležitosť,“ priblížila Feketeová.Zmena zákona s cieľom odborne a nestranne vybrať najvhodnejšieho kandidáta by bola podľa nej jednou z možností. Ozrejmila, že Benátska komisia vo svojich stanoviskách pre zabezpečenie politicky nezávislého spôsobu výberu generálneho prokurátora navrhuje výberovú komisiu zloženú z takých členov, ktorí majú rešpekt a dôveru ako verejnosti, tak aj vlády. „Na druhej strane, poslanci NR SR ako legitímni zástupcovia občanov Slovenskej republiky by mali disponovať dostatočnou mierou dôveryhodnosti k výberu toho najvhodnejšieho kandidáta,“ myslí si politologička.Ako príklad spomenula kauzy, ktoré sa vzťahujú k bývalému generálnemu prokurátorovi Dobroslavovi T. , ktoré môžu podľa jej slov vyvolávať vlnu nedôvery v schopnosť poslancov vybrať morálne neoblomného kandidáta. „Vláda Igora Matoviča (OĽaNO) však svoje predvolebné sľuby o transparentnosti pretavila aj do voľby najvyššieho predstaviteľa prokuratúry, o čom svedčí ,grilovanie´ jednotlivých záujemcov,“ dodala Feketeová.Poslanci NR SR zvolili vo štvrtok 3. decembra vo verejnej voľbe za kandidáta na generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Hlasovalo za neho 132 zo 147 prítomných členov zákonodarného orgánu. Jeho vymenovanie do funkcie prezidentkou Zuzanou Čaputovou sa bude konať 10. decembra v Prezidentskom paláci.