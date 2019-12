Politologička: Vláda Smeru-SD hasila len vzniknuté problémy a nepozrela sa na celkový systém

Politika k málo rozvinutým regiónom

Vrátiť dôveru občanov v štát

21.12.2019 (Webnoviny.sk) - Pôsobenie terajšej vlády pod vedením Smeru-SD bolo nesystémové. Uviedla to pre agentúru SITA Darina Malová z Katedry politológie Filozofickej Fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Nová vláda by mala podľa nej zreformovať verejné politiky, ktoré sa dotýkajú potrieb občanov. Teda zdravotníctvo, školstvo a sociálnu politiku.„Za posledné roky aktuálna vláda prijala mnohé opatrenia. Ale tie opatrenia, vlastne celé pôsobenie tejto vlády pod vedením Smeru, bolo veľmi nesystémové," povedala politologička. Dodala, že jednotlivé politiky boli skôr takého typu, že hasili aktuálne problémy, ale nepozreli sa na celkový systém.Podľa Malovej sa politiky neriadili nejakou predstavou, kam by mala spoločnosť smerovať, ale riešili vzniknuté problémy. Ako konkrétny príklad uviedla politiku vlády vo vzťahu k málo rozvinutým regiónom.„Vláda chodí na výjazdové zasadnutia, nechá nejaký balík peňazí, ale potom počúvame o tom, že mnohí starostovia ani nevedeli, na čo budú peniaze minuté," vyhlásila Malová. Podľa jej názoru by bolo lepšie urobiť nejakú systémovú politiku, ktorá by dala viac investičných možností, prípadne podporu miestnych podnikateľov. Ďalej povedala, že ide len o vládny marketingový ťah a odkaz, že sa vláda stará o regióny.„Potrebujeme, aby nová vláda bola taká, ktorá dokáže vrátiť dôveru občanov v štát. Tá bola veľmi narušená najmä čo sa týka výkonu spravodlivosti. Konkrétne dôvera v políciu, súdy a prokuratúru. Nie vždy si to tí ľudia, ktorí pracujú v týchto odvetviach zaslúžia, ale naozaj potrebujeme takú vládu, ktorá by dokázala realizovať reformy v spravodlivosti. Potrestať tie skutky, ktorými bol zákon porušený. Ukázať pozitívnu cestu z morálnej krízy, v ktorej sa Slovensko dostalo po vražde novinára Jána Kuciaka,“ vyhlásila Malová.Dodala, že už aj ľudia vo vlaku hovoria o Kočnerovej Threeme. To podľa Malovej prinieslo zmätok, a keď ľudia niečomu nerozumejú, prestávajú dôverovať všetkým.