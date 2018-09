Politológovia:Podpora osobností zviditeľňuje prezidentských kandidátov

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. septembra (TASR) - Podpora prezidentských kandidátov od verejne známych osobností pomáha k ich zviditeľneniu, zhodujú sa politológovia. Pavol Baboš uvádza, že podpora nemusí mať automaticky vplyv na zvyšovanie percent. Podľa Juraja Marušiaka kandidáti očakávajú, že im tieto osobnosti pomôžu získať u voličov hlasy.myslí si politológ Marušiak. Podľa Baboša je pre kandidáta potrebné, aby sa z verejného priestoru nevytratil.vysvetľuje Baboš.Podpora osobnosti z verejného života má teda podľa neho pozitívny vplyv na priebeh kampane, nedá sa však povedať, že by preto tomu kandidátovi rástli preferencie.dopĺňa Baboš. To isté platí aj pri stranách. Baboš poukazuje, že pokiaľ má strana určitý počet percent a postaví kandidáta na prezidenta, nemusí to znamenať, že kandidát získa tiež toľko hlasov. Stranícka podpora či podpora osobnosti z verejného života je podľa neho len jeden z faktorov, ktoré sa premietajú do výsledných preferencií.Verejne známe osobnosti vyjadrili podporu niektorým kandidátom na prezidenta SR. Napríklad Zuzanu Čaputovú podporuje emeritný arcibiskup Róbert Bezák, bývalý prezident Ivan Gašparovič zase verejne podporil kandidatúru Eduarda Chmelára.