Politológovia: Prvý novoročný príhovor prezidentky SR bol nadstranícky

Na snímke v popredí sprava bývalý prezident SR Ivan Gašparovič, predseda vlády SR Peter Pellegrini, predseda NR SR Andrej Danko a prezidentka SR Zuzana Čaputová na slávnostnej svätej omši pri príležitosti vzniku SR v Katedrále sv. Martina 1. januára 2020 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. januára (TASR) - Prvý novoročný príhovor prezidentky SR Zuzany Čaputovej bol nadstranícky a kritický voči aktuálnym problémom. Pre TASR to v stredu zhodnotili politológovia Darina Malová a Erik Láštic z Katedry politológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského.Malová prejav tiež považuje za "" a "". "" komentovala.Aj keď prejav hlavy štátu bol podľa politologičky nadstranícky, nemyslí si, že sa stretne s pozitívnym hodnotením všade a u všetkých, najmä u politikov. "," tvrdí politologička.Láštic hovorí, že prejav bol síce kritický, ale nebol adresný voči nikomu. "" povedal.Politológ videl v prejave hlavy štátu tri línie. "," komentoval.Poukázal aj na to, čo v prejave nezaznelo. "," tvrdí.Tretiu líniu, ktorú politológ vnímal, bolo prepojenie s témou blížiacich sa parlamentných volieb. Zaujímavé sa mu zdá, že Čaputová pomenovala problém, ktorému bude Slovensko zrejme čeliť v nasledujúcich dekádach, a to je zdravotníctvo a starnutie populácie spojené s dôstojnou starostlivosťou. "," zhodnotil.Podľa Malovej sa Čaputová znovu prihlásila k trom základným hodnotám, ktoré obhajovala vo svojom programe, a o ktoré sa usiluje vo svojej činnosti. "," mieni. Politologička si tiež myslí, že podľa prezidentky problémy musí spoločnosť prekonávať spoločne, keďže verí v silu spolupatričnosti.