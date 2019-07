Pollák chce bojovať proti korupcii, Jurzyca má záujem o ekonomiku

Europoslanec Peter Pollák. Foto: TASR – Milan Kapusta Foto: TASR – Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Štrasburg 3. júla (TASR) - Na prvom plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu, sa novinárom predstavili viacerí noví slovenskí europoslanci. Nováčikmi v zákonodarnom zbore EÚ sú aj Peter Pollák (OĽaNO) a Eugen Jurzyca (SaS).Pollák v rozhovore pre TASR potvrdil, že sa zaradí do skupiny Európskej ľudovej strany (EPP), najväčšej politickej frakcie v europarlamente. Zároveň vyjadril spokojnosť nad tým, že sa mu podarilo dostať sa do pracovných výborov v EP, ktoré sú dôležité pre jeho pracovnú agendu.Zdôraznil, že bol zvolený za stranu, ktorá na Slovensku bojuje proti korupcii a zneužívaniu verejných zdrojov. Aj preto chce v tomto boji pokračovať ako riadny člen Výboru pre regionálny rozvoj (REGI), v ktorom sa okrem iného rozhoduje aj o eurofondoch a investíciách v členských krajinách EÚ."Mojou úlohou je zabrániť rozkrádaniu verejných zdrojov. Eurofondy sú naše peniaze, na ktoré sa skladáme aj my na Slovensku," uviedol Pollák.Dodal, že jeho agendou bude aj boj proti chudobe, pričom vo výbore REGI urobí všetko pre to, aby každý človek v Európskej únii mal prístup k pitnej vode, kanalizácii či verejnému osvetleniu."Aj na Slovensku možno vidieť, že máme regióny, ktoré patria k najchudobnejším v Európe, potom Bratislavu, ktorá patrí k tým najbohatším. Mojou úlohou je priblížiť tie najchudobnejšie regióny k tým najbohatším," vysvetlil.Zároveň chce byť ako náhradník činný aj vo Výbore pre kultúru a vzdelávanie (CULT), lebo medzi jeho priority v EP patrí aj snaha zabezpečiť, aby všetky deti v EÚ mali prístup k vzdelaniu. "Aby neboli v budúcnosti závislé na sociálnom systéme, ale aby raz platili dane," ozrejmil svoje zámery.Pollák v minulosti chodil do Bruselu či Štrasburgu vo funkcii splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Teraz, "na druhej strane barikády" by chcel priamo ovplyvňovať tvorbu európskej politiky tak, aby z nej mali osoh aj bežní ľudia na Slovensku, najmä tí v chudobných regiónoch.Novým poslancom EP je aj Eugen Jurzyca (SaS), ktorý sa prihlásil do frakcie Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR). Žiadosť si vzhľadom na svoju profesionálnu kariéru z minulosti podal o plné členstvo vo Výbore pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľov (IMCO). V pozícii náhradníka by rád pôsobil v Hospodárskom a menovom výbore (ECON).Frakcia ECR, v ktorej Jurzyca pôsobí, však ešte musí potvrdiť zaradenie do týchto výborov, rovnako aj jeho členstvo v parlamentnej delegácii pre vzťahy s Ukrajinou.(spravodajca TASR Jaromír Novak)