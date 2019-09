Poľnohospodári a potravinári zo SR sa chcú etablovať na ruskom trhu

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Bratislava 26. septembra (TASR) – Slovenskí poľnohospodári a potravinári chcú vyvážať viac na zahraničné trhy. V budúcnosti majú ambíciu etablovať sa aj na ruskom trhu. Pre TASR to uviedla Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK). Agrárna komora Slovenska (AKS) zároveň podotkla, že presadenie slovenských agropotravinárov na ruskom trhu nebude jednoduché.Ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (SNS) je v súčasnosti na pracovnej ceste v Moskve, kde ju okrem iného čaká rokovanie s ruským ministerstvom poľnohospodárstva. Agrorezort zároveň organizuje prezentačný deň pre slovenských potravinárov s ruskými obchodnými reťazcami. Ministerka by sa mala zúčastniť aj na výstave WorldFood Moscow, kde bude mať zastúpenie aj Slovensko.Hovorkyňa SPPK Jana Holéciová v tejto súvislosti poukázala na skutočnosť, že naďalej platí embargo na dovoz vybraných potravín z Európskej únie (EÚ) do Ruskej federácie a naopak. Aj preto musia podľa jej slov slovenskí výrobcovia počkať, ako sa situácia vo vzájomnom obchodovaní v budúcnosti vyvinie.Presadenie slovenských agropotravinárov na ruskom trhu bude podľa predsedníčky AKS Heleny Patasiovej veľmi ťažké, keďže od transformácie poľnohospodárskych podnikov sa obchodné vzťahy udržiavali len vo výnimočných prípadoch. "" podotkla.Zároveň zdôraznila, že budúcnosť vzájomných slovensko-ruských vzťahov v tejto oblasti bude závisieť aj od toho, čo potrebuje ruský trh a či to budú vedieť slovenské podnikateľské subjekty vyrábať. "naznačila Patasiová.Napriek snahám o vývoz potravín na zahraničné trhy však ostáva pre slovenských poľnohospodárov a potravinárov naďalej prioritou číslo jeden stabilizácia domáceho trhu a vyššia podpora domácich výrobcov." priblížil podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Marián Šolty.