Poľnohospodári môžu získať príspevok na energetickú efektívnosť

Bratislava 13. júla (TASR) – Poľnohospodári podporujúci zníženie záťaže na životné prostredie si môžu na Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA) podať žiadosť o finančný príspevok. Informovalo o tom Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR s tým, že celková výška výzvy zameranej na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) je 9,9 milióna eur.Do výzvy sa môžu zapojiť všetky poľnohospodárske podniky, ktoré chcú prispieť k energetickej efektívnosti svojej firmy. Agrorezort má v úmysle takýmto spôsobom motivovať farmárov a pestovateľov, aby hľadali alternatívne zdroje energie a zlepšili tým aj nákladovú efektívnosť svojho podniku.priblížila podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (SNS). Žiadatelia podľa nej môžu investovať aj do založenia porastov rýchlorastúcich drevín a iných trvalých energetických plodín na poľnohospodárskej pôde.Výzva je otvorená pre všetky poľnohospodárske podniky, bodovo zvýhodnené však podľa MPRV budú tie, ktoré aktívne pôsobia v poľnohospodárstve minimálne dva roky. Zvýhodnení budú aj mladí poľnohospodári a poľnohospodárske podniky realizujúce projekty v najmenej rozvinutých okresoch.Žiadosti do výzvy môžu poľnohospodári podávať do 14. septembra.dodal generálny riaditeľ PPA Juraj Kožuch s tým, že všetky dôležité informácie o výzve sú zverejnené na webovej stránke www.apa.sk.