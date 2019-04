Poľnohospodári musia kosenie nahlásiť poľovníkom vopred

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. apríla (TASR) – Od tohto roku majú poľnohospodári možnosť aktívnejšie chrániť životy voľne žijúcej zveri a predchádzať zbytočným úmrtiam. Ohlasovaciu povinnosť môžu vykonávať efektívnejšie, rýchlejšie, a to vďaka webovej aplikácii. Poľovníci budú môcť včas reagovať a vykonať preventívne opatrenia. Vďaka jednoduchej aplikácii sa môžu k ochrane zveri pridať aj dobrovoľníci. Informoval o tom Daniel Hrežík z odboru komunikácie a marketingu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.uviedla ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (SNS).Dbať o to, aby zver, ako aj ostatné živočíchy pri obhospodarovaní pozemkov neboli zraňované alebo usmrcované a aby ich biotopy neboli poškodzované, je povinnosťou všetkých užívateľov poľnohospodárskych pozemkov. Napriek tomu každoročne pri kosbe pasienkov a krmovín na prelome jari a leta dochádza k stratám na životoch voľne žijúcej zveri. Ide najmä o srnčiu zver, ale aj o iné druhy mláďat raticovej zveri, samíc vtákov hniezdiacich na zemi a ich znášky vajec, i ďalšie drobné živočíchy.Zákonnou povinnosťou poľnohospodárov je oznámiť užívateľovi poľovného revíru najmenej tri dni vopred čas a miesto vykonávania poľnohospodárskych prác v noci, kosenie krmovín a použitie chemických prípravkov, ktoré môžu byť škodlivé pre zver.Poľnohospodári sú tiež povinní používať plašiče zveri pri kosení trvalých trávnych porastov, obilnín a krmovín a pri ich zbere vykonávať práce tak, aby bola zver vytlačovaná od stredu pozemku k jeho okraju.Užívateľom pozemkov môže okresný úrad za neplnenie povinnosti uložiť finančnú pokutu až do výšky 15.000 eur. Podľa prieskumu poľovníckych organizácií, ktoré škody na zveri evidujú, si až 72 % poľnohospodárskych subjektov neplní zákonnú povinnosť a neohlasuje kosbu vopred.Občianske združenie OZ ZELEŇ a Slovenská poľovnícka komora v tomto roku spustili webovú aplikáciu www.zivaluka.sk, kde môžu poľnohospodári zapísať termín a miesto plánovanej kosby, čím si splnia zákonnú povinnosť a umožnia poľovníckym organizáciám zorganizovať úspešné preventívne akcie a eliminovať škody.vyzvala Matečná.