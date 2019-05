Poľnohospodári si podajú žiadosť o priame platby už len so sankciou

Na snímke podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná. Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. mája (TASR) – Podávanie žiadostí o priame platby v riadnom termíne bolo 15. mája 2019 ukončené. Aj vďaka aktualizovanej verzii aplikácie geopriestorovej žiadosti o podporu (GSAA) bolo elektronické podávanie žiadostí úspešné a bez problémov. Systém zjednodušuje podávanie žiadostí poľnohospodárom a pomáha odstraňovať nezrovnalosti. Informoval o tom Daniel Hrežík z odboru komunikácie a marketingu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.uviedla vicepremiérka a šéfka MPRV SR Gabriela Matečná.Počas podávania žiadostí sa podľa MPRV nezaznamenal žiadny problém s aplikáciou. Aj tohto roku si časť veľkých žiadateľov nechala podanie žiadosti na poslednú chvíľu. Oproti minulému roku však bolo podávanie žiadostí rozložené v čase rovnomernejšie. Približne polovicu žiadostí už podali žiadatelia v aplikácii sami, 8 % žiadostí bolo administrovaných cez integráciu. Termín na predkladanie jednotnej žiadosti uplynul 15. mája. Žiadosť je však ešte možné najneskôr 25 kalendárnych dní po tomto termíne, avšak za každý omeškaný pracovný deň so sankciou 1 %. Po tomto termíne už žiadosť nie je možné podať.informovala Matečná.Aplikácia GSAA tak pre rok 2019 priniesla aj viacero noviniek. Ide napríklad o zobrazenie iba tých hraníc užívania, na ktoré sa vzťahuje určitá podmienka. Používateľ tak jednoduchým výberom zistí, či sa niektorá z parciel náhodou nenachádza mimo hraníc registra pôdy LPIS, alebo v prekryve s iným žiadateľom.Podporným nástrojom pri zákrese je taktiež meranie vzdialenosti a plochy. Aj pri malých úpravách bodov aplikácia priebežne zobrazuje, aká je výsledná výmera zákresu. Do aplikácie boli úspešne implementované aj ďalšie funkcie, napríklad informácie o maximálnej spôsobilej ploche pre jednotlivé schémy. Systém žiadateľa zároveň upozorňuje na zrejmé chyby v deklaračnej tabuľke.Jednou z noviniek bolo aj začlenenie údajov z katastra nehnuteľností priamo do GSAA. Napriek tomu, že pre žiadosť o priame podpory je smerodajný register LPIS, agrorezort pre vyššiu transparentnosť pridal do systému aj údaje z katastra. Úspešnému podávaniu žiadostí predchádzalo aj organizovanie bezplatných školení. Žiadatelia si pod vedením skúsených lektorov vyskúšali prácu v aplikácii priamo na vlastných pozemkoch.