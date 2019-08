Poľnohospodári ukončili žatvu vo väčšine regiónov Slovenska

Ilustračná snímka. Foto: FOTO TASR - Roman Hanc Foto: FOTO TASR - Roman Hanc

Bratislava 24. augusta (TASR) - Poľnohospodári k záveru 33. týždňa ukončili žatvu vo väčšine regiónov Slovenska. Na poliach teraz zbierajú zvyšky po žatve a pripravujú pôdu pre následné plodiny. Uviedla to pre TASR Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).spresnila.Informovala, že podľa informácií Slovenského hydrometeorologického ústavu sa situácia s vlhkosťou pôdy v posledných troch týždňoch zlepšila. Na väčšine územia v povrchovej vrstve pôdneho profilu aktuálne nie je riziko sucha. Uplynulý týždeň spadlo najviac zrážok na východnom Slovensku. Lokálne boli úhrny vyššie ako 100 milimetrov (mm). Na strednom Slovensku boli zrážky väčšinou v intervale 20 až 40 mm a na západnom Slovensku spadlo najmenej zrážok v okolí Bratislavy a na Záhorí, od 4 do 6 mm. Intenzívne dažde, napríklad v okolí Prešova, však spôsobili aj poškodenie ešte nepozberanej úrody.zdôraznila.Doplnila, že na Turci tohtoročnú žatvu hodnotia poľnohospodári ako náročnú na postup. Je prerušovaná častým dažďom, ktorý zrno navlhčí, čím sa znižuje jeho kvalita. K záveru 33. týždňa mali pšenicu ozimnú pozbieranú na 90 % výmery. Žatva je dažďom prerušovaná aj v oblastiach Humenného, Trebišova, Sobraniec, Košíc alebo aj Prešova.poznamenala Holéciová.Dodala, že v 33. týždni v regióne Poprad nepriaznivé počasie nepraje plynulému zberu obilia. Hustosiate obilniny sú pozberané na 86 % a repka na 90 % výmery. Meškajú práce so zakladaním budúcej úrody repky ročníka 2019/2020. V trenčianskom regióne sa pestovatelia chmeľu pripravujú na jeho zber, ktorý by sa mal začať v posledný augustový týždeň.