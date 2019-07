Ilustračná snímka. Foto: TASR/Milan Drozd Foto: TASR/Milan Drozd

Bratislava 20. júla (TASR) - Poľnohospodárov trápi extrémne sucho a enormný výskyt hraboša. Uviedol to pre TASR Matej Korpáš z tlačového odboru Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).spresnil.Informoval, že v južnejších okresoch SR už poľnohospodári ukončili zber repky, jačmeňa ozimného a v niektorých prípadoch už aj jačmeňa jarného. V bratislavskom regióne sú porasty repky a hustosiatych obilnín výrazne poznačené suchom. Semená sú zahorené a majú nízke objemové hmotnosti.priblížil.Podobné problémy majú podľa neho aj pestovatelia v okrese Galanta či Levice. Výrazný problém bude s kvalitou jačmeňa, ktorý nemusí byť vhodný na sladovnícke účely. V okrese Nové Zámky rovnako pretrváva sucho, z toho dôvodu musia hlavne v ovocných sadoch intenzívne zavlažovať.upozornil.Poznamenal, že na strednom Slovensku realizujú poľnohospodári zber krmovín na seno a senáž. Extrémne sucho môže ohroziť ďalšie kosby. V okrese Prievidza sa lesná zver postupne sťahuje do porastov kukurice, kde opätovne značne poškodzuje porasty.Problémy so zverou majú podľa Korpáša aj na Liptove, kde aktuálne začali so zberom ozimného jačmeňa. V najsevernejších okresoch Slovenska so žatvou ešte nezačali. Na Kysuciach predpokladajú začiatok prác v 30. týždni.povedal Korpáš.Doplnil, že v bardejovskom regióne je taktiež veľké sucho. Pôda je popraskaná. Poľnohospodári predpokladajú nedostatok krmovín, ohrozené sú tak aj stavy hospodárskych zvierat.Korpáš dodal, že v prešovskom regióne ukončili poľnohospodári zber ozimného jačmeňa a začali so zberom repky jačmeňa jarného. Žatevné práce plynule pokračovali aj v okolí Trebišova, kde už aj finišujú so zberom jačmeňa jarného či pšenice jarnej. V okolí Sobraniec a Michaloviec rovnako výrazne pokročili so žatevnými prácami. Poľnohospodári sa chystajú na zber sena, ľanu i ďalších hustosiatych obilnín.