Polovica menšinových samospráv neinformuje o jazykových právach

Medzilaborce 14. októbra (TASR) – Až polovica takzvaných menšinových samospráv neinformuje svojich obyvateľov o ich právach, čo sa používania jazyka národnostnej menšiny týka. Pre TASR to v pondelok povedal splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky po pracovnom stretnutí so starostami menšinových obcí z okresu Medzilaborce." zhrnul výsledky tohtoročnej správy o aplikovaní jazykového zákona do praxe Bukovszky s tým, že vo všeobecnosti sú o niečo lepšie ako pred dvoma rokmi.Podľa jeho slov sú, čo sa týka jazykov národnostných menšín, všetky orgány verejnej správy povinné informovať svojich občanov, aké sú ich jazykové práva. Tiež však aj o tom, aké sú povinnosti orgánov voči príslušníkom národnostných menšín.konkretizoval najvypuklejší nedostatok Bukovszky.Ďalšie nenáležitosti našiel na poli informovanosti týkajúcej sa oblastí ohrozenia života, bezpečnosti a majetku občanov. Ide napríklad o upozornenia, varovania či výstrahy rôzneho charakteru." uviedol.Posledným, no nemenej dôležitým nedostatkom je podľa Bukovszkého slov absencia dvojjazyčných úradných formulárov. "konkretizoval.Cieľom aktuálne realizovaných stretnutí so zástupcami menšinových samospráv je podľa Bukovszkého slov nielen informovanie o nedostatkoch pri dodržiavaní jazykového zákona, ale predovšetkým poskytovanie metodickej a odbornej pomoci. V tejto súvislosti pripomenul, že v prípade absencie dvojjazyčných úradných formulárov sú samosprávam nápomocné napríklad terminologické slovníky a tiež jazykové pracovné skupiny v rámci jeho úradu.Ďalším krokom, ktorý chce v súvislosti s jazykovým zákonom realizovať, je, ako uviedol, že všetkých viac ako 600 menšinových obcí na Slovensku vyzve k odstráneniu konkrétnych nedostatkov do určitého termínu.uzavrel s tým, že sankcionovanie on sám považuje za posledné riešenie, ako dosiahnuť nápravu.