Polovica Slovákov podporuje sankcie aj za cenu inflácie, vyjadrili sa aj k vstupu Ukrajiny do EÚ a NATO

1.6.2022 (Webnoviny.sk) -. Konštatuje to prieskum verejnej mienky Globsec Trends 2022, ktorý meria zmenu postojov v deviatich krajinách strednej a východnej Európy vplyvom vojny na Ukrajine.Zatiaľ čo väčšina ľudí v každej krajine súhlasí so znížením energetickej závislosti na Rusku,- na Slovensku je podpora presne na 50 percent. Krajiny sa tiež nezhodujú na tom, či by Ukrajina mala vstúpiť do Európskej únie (EÚ) či do Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO), alebo byť neutrálnou.Výsledky reportu sú založené na prieskume verejnej mienky, ktorý sa konal v druhej polovici marca v deviatich krajinách strednej a východnej Európy na vzorke 1 000 respondentov za krajinu. Zber sa uskutočnil v Bulharsku, Českej republike, Estónsku, Litve, Lotyšsku, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku a na Slovensku prostredníctvom prieskumných agentúr. Zber koordinovala agentúra Focus