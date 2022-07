Polovica ukrajinských firiem si myslí, že sa vojna skončí počas najbližšej zimy

10.7.2022 (Webnoviny.sk) - Ukončenie aktívnej fázy vojny na Ukrajine do najbližšej zimy očakáva 49 percent firiem v krajine. Avšak 35 percent ukrajinských podnikov predpokladá, že aktívne vojenské akcie budú trvať do konca roku 2023 alebo aj dlhšie.Vyplýva to z prieskumu agentúry Gradus, v ktorom oslovila majiteľov 104 ukrajinských firiem. Informuje o tom britský web The Guardian s odvolaním sa na ukrajinské médium Kyiv Independent.