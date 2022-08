Polročné výsledky XTB 2022: 103.4 mn EUR čistý zisk a zlepšená ziskovosť

Konsolidovaný čistý zisk v prvom polroku 2022: 103,4 mil. EUR, čo je o 623,2 % viac ako v rovnakom období predchádzajúceho roka



Viac ako 100 000 klientov získaných za prvých 6 mesiacov roku 2022



Nárast objemu obchodovania s CFD inštrumentmi o 53,6 % r/r – z 1,99 mil. lotov na 3,05 mil. lotov



Zvýšenie ziskovosti na lot o 125 %



1.8.2022 (Webnoviny.sk) -V prvom polroku 2022 dosiahla spoločnosť XTB čistý zisk 103,4 milióna EUR v porovnaní so ziskom 14,3 milióna EUR v predchádzajúcom roku. Prevádzkové príjmy zaznamenané v prvom polroku 2022 dosiahli 180,1 milióna EUR, čo v porovnaní s prvým polrokom 2021 znamená nárast o 238,4 %. Prevádzkové náklady naopak dosiahli 57,6 mil. eur (v prvom polroku 2021: 35,9 mil. eur).V druhom štvrťroku 2022 získala XTB 45,7 tisíc klientov, čo v kombinácii s 55,3 tisíc novými klientmi v prvom štvrťroku predstavuje celkovo viac ako 101 tisíc nových klientov ku koncu júna. V oboch štvrťrokoch tak spoločnosť splnila svoj záväzok získať v priemere aspoň 40 tisíc nových klientov štvrťročne. V druhom štvrťroku 2022 celkový počet klientov prekročil pol milióna a na konci júna dosiahol 525,3 tisíc. Za zmienku stojí najmä nárast priemerného počtu aktívnych klientov. V prvom polroku dosiahol 149,8 tisíc v porovnaní so 105,0 tisíc v prvom polroku predchádzajúceho roka a 112,0 v priemere počas celého roka 2021. To sa prejavilo v náraste objemu obchodovania s CFD inštrumentmi vyjadreného v lotoch – v prvom polroku bolo zaznamenaných 3,05 milióna transakcií v porovnaní s 1,99 milióna v rovnakom období roku 2021 (nárast o 53,6 %). Hodnota čistých vkladov klientov sa tiež zvýšila o 17,5 % (z 354,4 mil. eur v prvom polroku 2021 na 416,5 mil. eur v prvom polroku 2022)."Naše polročné výsledky ukazujú, že si udržiavame trend vývoja v našom podnikaní. Neustále opakujeme, že základom našej stratégie je budovať zákaznícku základňu a poskytovať našim zákazníkom technológie a služby najvyššej kvality. Systematické rozširovanie zákazníckej základne znamená, že zaznamenávame nárast počtu transakcií, a tým aj nárast príjmov. Pokračujúca volatilita na trhoch sa v druhom štvrťroku prejavila vo vyššej ziskovosti," hovoríPokiaľ ide o príjmy XTB z hľadiska tried inštrumentov zodpovedných za ich tvorbu, v prvom polroku 2022 boli najziskovejšie CFD na indexy. Ich podiel v štruktúre príjmov z finančných inštrumentov dosiahol 48,9 %. Je to dôsledok vysokej ziskovosti CFD založených na americkom indexe 100, nemeckom akciovom indexe DAX (DE30) alebo americkom indexe 500. Druhou najziskovejšou triedou aktív boli CFD na komodity. Ich podiel v štruktúre výnosov v prvom polroku 2022 predstavoval 34,8 %. Najziskovejšími inštrumentami v tejto triede boli CFD založené na kotáciách energetických zdrojov: zemného plynu, ropy, ako aj zlata. Príjmy z CFD na Forex tvorili 13,4 % všetkých príjmov, pričom najziskovejšími finančnými inštrumentami v tejto triede boli inštrumenty založené na menovom páre EURUSD.Prevádzkové náklady v prvom polroku 2022 dosiahli 57,6 milióna EUR a boli o 21,7 milióna EUR vyššie ako v rovnakom období predchádzajúceho roka (35,9 milióna EUR v prvom polroku 2021). Najvýznamnejšou položkou boli marketingové náklady vyplývajúce z marketingových kampaní, ktoré sa začali v 1. štvrťroku a pokračovali v 2. štvrťroku. Vývoj spoločnosti súvisí aj s nárastom zamestnanosti, čo sa prejavilo v náraste nákladov na mzdy a zamestnanecké požitky o 7,0 mil. EUR"Naše dobré výsledky pri získavaní nových klientov spolu s expanziou na mnohých trhoch potvrdzujú, že XTB je na správnej ceste medzi svetové investičné spoločnosti. Budovanie globálnej značky si však vyžaduje intenzívne aktivity nielen v oblasti produktov a technológií, ale aj propagácie na všetkých trhoch, kde sme prítomní. Preto budeme pokračovať v marketingových kampaniach propagujúcich investičné riešenia, ktoré ponúkame, a nástroje, ktoré uľahčujú vstup do sveta investícií: od platformy vytvorenej z hľadiska očakávaní zákazníkov, cez denné analýzy trhu až po početné vzdelávacie materiály. Naše aktivity dopĺňajú zmeny v ponuke, ktoré sú reakciou na meniacu sa situáciu na trhu a očakávania zákazníkov," dodáva Omar Arnaout.